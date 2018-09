Concluziile Summit-ului celor Trei Mari. Iohannis: Evenimentul a fost excelent, in ciuda dificultatilor de politica interna

"Ma bucur ca am reusit sa avem un summit excelent, in ciuda dificultatilor noastre de politica interna, spre beneficiul Romaniei, al dezvoltarii sale economice, al cetatenilor romani si al intregii regiuni a celor trei mari", a spus seful statului in prezenta presedintelui Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, a secretarului pentru Energie al SUA, Rick Perry, dar si a premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki.Presedintele a mai spus ca interesul pentru summit a fost demonstrat si prin nivelul de reprezentare ale celor 12 state participante, evocand prezenta la reuniune a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a celor noua sefi de stat, doi presedinti de Parlamente nationale, un prim-ministru si un ministru al Afacerilor Externe.Cele 3 domenii principale de colaborareDe asemenea, Klaus Iohannis a anuntat adoptarea unei declaratii comune a celor 12 state membre ale Initiativei Celor Trei Mari."La sfarsitul reuniunii de astazi am adoptat o declaratie comuna, care stipuleaza principiile fundamentale ce stau la baza Initiativei celor Trei Mari si obiectivele concrete vizate de aceasta platforma si atinse de summit.Avem o intelegere comuna cu privire la obiectivele Initiativei, care sunt pro dezvoltare economica in regiune, pro-UE si pro legaturi transatlantice. In primul rand, initativa urmareste sa contribuie in 3 domenii principale: Transport, Energie si Digital. Astfel, ea incearca sa modernizeze competivitatea prin maximizarea potentialului interconectivitatii", a mai afirmat presedintele la Palatul Cotroceni.Iohannis a mai spus ca un alt rezultat a fost organizarea primei editii a Forumului de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari."Evenimentul deschis ieri vizeaza stimularea contactelor de afaceri si a investitiilor in regiune si identificarea factorilor de crestere si inovare, cum ar fi IMM-urile, antreprenoriatul tanar, start-up-urile, dar si incubatoarele de afaceri din regiune", a explicat Klaus Iohannis.In plus, cu prilejul acestui forum, s-a adoptat o declaratie comuna care are ca obiectiv principal sprijinarea activitatii Forumului de Afaceri. Unul dintre cele mai importante aspecte decise azi, a subliniat seful statului, a fost exprimarea spri ...citeste mai departe despre " Concluziile Summit-ului celor Trei Mari. Iohannis: Evenimentul a fost excelent, in ciuda dificultatilor de politica interna " pe Ziare.com