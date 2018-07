Condamnat la 8 ani de inchisoare, Valcov vrea gratiere: Moment zero in anul centenar e potrivit pentru toata lumea

Intrebat la Antena3 despre o posibila ordonanta de urgenta pe aceste teme, Valcov a ezitat initial sa dea un raspuns, scuzandu-se ca e consilier de stat pe probleme economice si sociale, nu juridice.Insa s-a razgandit repede si, dedublandu-se, si-a exprimat parerea de om, nu oficial guvernamental."Moment zero in anul centenar e un moment potrivit pentru toata lumea. In acel moment zero se vor putea spune multe lucruri care azi nu se pot spune. Dar asta e parerea mea, nu de cosilier de stat", a punctat Valcov.Tariceanu, despre amnistie si gratiere: Nu ar fi de neconceput. Din cauza lui Dragnea trebuie lasati oamenii sa sufere?Dragnea spune ca nu va fi data marti ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiereAdrian Nastase il critica pe Dragnea si nu sustine gratierea si amnistia: A facut compromisuri legate de Legile JustitieiValcov spune ca nu a ascuns tablouri si lingouriEl a fost intrebat si despre procesul in care a fost deja condamnat in instanta la ani grei de inchisoare. Valcov sustine ca in rechizitoriu nu ar exista de fapt faptele referitoare la tablourile si lingourile de aur ascunse in cavouri si pereti."E o minciuna! Dupa ce se vor incheia toate si voi fi achitat cred ca cineva va fi interesat sa afle si adevarul. Nu exista in rechizitoriu ca vreun tablou, orice altceva sa fie ascuns in cimitir, in pereti sau sa fie ascuns", a sustinut Valcov.Cand moderatorul a spus ca apare intr-o stenograma, fostul primar din Slatina a negat din nou, sustinand ca de fapt informatia ar fi fost raspandita de pe o adresa de mail "cucuveaua mov". Despre acesta adresa a mai vorbit fostul deputat PSD Sebastian Ghita, acum fugar in Serbia.Valcov a spus un banc despre el si DragneaPe acest subiect Valcov a spus si un banc pe care l-a auzit in biroul avocatului sau, in care personajele sunt chiar el si Liviu Dragnea: "Doi morti intr-un cimitir, dimineata la ora 06:00, era putin intuneric. Se aude un zgomot. Primul, uimit: Ce se intampla? Al doilea ii raspunde: Stai ma linistit ca e Valcov, ascunde tablouri in cimitir. Celalalt ii raspunde hiu, ce m-am speriat, credeam ca e Dragnea sa ne ia la vot!".Intrebat si cum a suportat incarcerarea, Valcov petrecand in arest preventiv aproape 3 luni, fostul ministru de Finante a spus ca nu doreste experienta n ...citeste mai departe despre " Condamnat la 8 ani de inchisoare, Valcov vrea gratiere: Moment zero in anul centenar e potrivit pentru toata lumea " pe Ziare.com