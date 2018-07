Conflict de interese in cazul unui director din Ministerul Economiei care s-a numit singur manager de proiect

Anca-Mihaela Podrumaru, director al Directiei Politici Industriale, Competitivitate si Transport Energie - DPICTE din cadrul Ministerului Economiei, se afla in conflict de interese in materie administrativa.Potrivit ANI, ea a semnat in calitate de director un exemplar din ordinul ministrului Economiei din 14 aprilie 2017, prin care era chiar ea numita manager de proiect in cadrul in cadrul echipei de implementare a proiectului DaNuBioValNet. De asemenea, a semnat si aprobat atat ca angajat, cat si ca manager de proiect pontajul pentru activitatea sa in cadrul acestui proiect, in lunile aprilie, mai si iunie."Persoana evaluata a incalcat astfel dispozitiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 potrivit caruia:'Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative', art. 71 din acelasi act normativ potrivit caruia: 'Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice sunt: impartialitate, integritate, transparenta deciziei si suprematia interesului public' si art. 79, alin. (1), lit. c) din acelasi act normativ potrivit caruia:'Functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: [...] c) interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice'", explica ANI.Reprezentantii Agentiei spun ca Podrumaru a fost informata despre declansarea procedurii de evaluare si ca aceasta a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere in exercitarea dreptului la aparare.Potrivit legii, fapta persoanei la care s-a constatat conflict de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective. De asemenea, nu va mai putea ocupa o functie sau demnitate publica timp de trei ani.Citeste si:Viceprimarul Chisinaului s-a numit singur primar i ...citeste mai departe despre " Conflict de interese in cazul unui director din Ministerul Economiei care s-a numit singur manager de proiect " pe Ziare.com