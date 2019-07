Consilier al guvernatorului BNR, despre taxa PSD pe recunostinta: Este sistemul public de pensii sau de asistenta sociala in faliment?

El se intreaba, totodata, daca "este sistemul public de pensii sau de asistenta sociala in faliment?".Un grup de zeci de parlamentari PSD a depus la Senat o initiativa legislativa prin care copiii majori sunt obligati sa le plateasca pensie de intretinere parintilor care necesita sprijin material. In cazul in care acest lucru nu este posibil, obligatia va reveni nepotilor sau stranepotilor majori. Sanctiunea prevazuta in proiect pentru neindeplinirea acestei obligatii merge pana la 3 ani de inchisoare.Croitoru atrage atentia ca autorii acest proiect considera ca statul roman nu are capacitatea de a face asta, fie ca nu are datoria."Initiativa vine de la politicieni social democrati. Ce inseamna asta in esenta? In primul rand, inseamna ca autorii considera fie ca statul roman nu are capacitatea de a face acest lucru, fie ca nu are datoria de a face acest lucru, acest din urma aspect intrand in contradictie cu esenta doctrinei social democrate a partidului din care initiatorii fac parte", a scris Croitoru.Totodata, el atrage atentia ca aceasta initiativa neaga unele drepturi ale oamenilor."In al doilea rand, inseamna o negare a drepturilor omului de a beneficia de roadele muncii sale asa cum doreste: nu poti obliga un tanar sa plateasca pensie parintilor, bunicilor si strabunicilor, naturali sau vitregi, mai ales dupa ce i-ai obligat, oricum, sa plateasca impozite in acest scop, pe care si-l asuma statul", a scris consilierul.Totodata, Croitoru considera ca acest proiect este un atac la morala romanilor tineri majori, care sunt implicit acuzati de imoralitate din moment ce proiectul de lege presupune implicit ca tinerii isi neglijeaza parintii."Am, in consecinta, trei intrebari. Este sistemul public de pensii sau de asistenta sociala in faliment? Cred initiatorii proiectului legislativ ca dreptul omului de a utiliza venitul din munca in mod liber, este invechit si trebuie ingradit? Cred initiatorii proiectului ca tinerii ...citeste mai departe despre " Consilier al guvernatorului BNR, despre taxa PSD pe recunostinta: Este sistemul public de pensii sau de asistenta sociala in faliment? " pe Ziare.com