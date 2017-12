Hotararea de Guvern s-a aflat pe ordinea de zi a sedintei de joi si a fost adoptata, informeaza Agerpres.Gheorghe Dimitrescu il inlocuieste astfel pe Mihai Botorog, seful Consulatului general al Romaniei la Bonn (Republica Federala Germania), care se afla la post din 2012. Acesta urmeaza sa isi incheie misiunea in 90 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii de guvern.Dimitrescu este consilier la biroul parlamentar al deputatului PSD Florin Iordache si cel care a facut lobby in SUA pentru ca Liviu Dragnea sa fie primit la nivel inalt, PSD platind in acest scop 100.000 de dolari, conform informatiilor oficiale aflate in baza de date a Ministerului Justitiei din SUA si publicate de Rise Project.Intr-un e-mail trimis unei firme americane de lobby cu care avea relatii vechi, Gheorghe Dimitrescu intervenea pentru presedintele PSD, pe care il numea o "uriasa personalitate".Citeste mai multe despre: PSD a platit 100.000 de dolari pentru a promova in SUA imaginea "uriasei personalitati" a lui Liviu Dragnea - RISE Project.In urma cu doi ani, fostul deputat PSD Madalin Voicu era cat pe ce sa primeasca postul de consul la Bonn. Cu toate ca si in cazul sau fusese adoptata o hotarare de catre Guvernul Ponta, pana la urma Voicu a fost nevoit sa renunte, iar ulterior a fost urmarit penal pentru mai multe fapte de coruptie.Citeste si:Dupa ce a anuntat ca se retrage din politica, Madalin Voicu a fost numit consul general la BonnCum explica Madalin Voicu pierderea functiei de consul la Bonn si ce spune despre sefia TVRMadalin Voicu, urmarit penal pentru trafic de influenta, fals, spalare de bani si alte infractiuni, a fost pus secretar de stat la Ministerul Culturii ...citeste mai departe despre " Consilierul lui Iordache care a aranjat vizita lui Dragnea in SUA, rasplatit cu postul de consul la Bonn " pe Ziare.com