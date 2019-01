Corina Cretu candideaza la europarlamentare din partea Pro Romania: E o delimitare clara de actuala conducere a PSD

Corina Cretu a declarat, joi, la Cluj-Napoca, la o conferinta despre politica de coeziune, ca ramane o social-democrata europeana convinsa, considerand ca singura sansa de dezvoltare a Romaniei este in interiorul unei UE puternice si echitabile."Candidez pentru alegerile PE din partea Pro Romania care are un proiect ambitios de dezvoltare a Romaniei, cu oameni comepetenti si profesionisti. Am fost si raman o social-democrata europeana convinsa si cred ca singura sansa de dezvoltare a Romaniei este in interiorul unei UE puternice si echitabile, unde ne trebuie aliati si prieteni.Si cred ca aceasta tactica de atac din partea noastra ne va costa pe toti. Cred ca lumea cunoaste ce am facut, tot ce am facut a fost pentru Romania si romani si imi doresc sa fac acest lucru si in continuare.Ii respect, in continuare, pe membrii PSD dar ii rog sa inteleaga ca acceasta decizie a mea este o delimitare clara de actuala conducere a acestui partid care in ultimii ani a minimizat munca si eforturile noastre, a celor care am incercat sa ajutam Romania, culmnand cu atacuri si jigniri personale la adresa mea si a colegilor din CE", a spus Cretu.Saptamana trecuta, comisarul european Corina Cretu a declarat ca nicaieri nu a fost "atacata" ca in Romania pentru ca a spus "niste lucruri", adaugand ca nu este vina ei ca s-au schimbat cinci prim-ministri."Eu cred ca faptul ca se apropie alegerile a facut ca dialogul dintre mine si autoritati (din Romania - n.r.) sa fie mult prea politizat si eu mi-am propus sa vorbesc de ceea ce fac eu si de ceea ce am facut si sa asigur in primul rand ca nu fac nimic altceva decat sa ajut Romania, sa fiu constructiva.Sigur ca atunci cand vorbesc de riscuri, acest lucru intra in portofoliul meu si este obligatia mea de a spune tuturor statelor membre, sa nu va inchipuiti ca eu vin doar la dumneavoastra in emisiune, in Romania, eu peste tot dau interviuri, vorbesc de riscuri si in celelalte tari, pentru ca raspund de 28 de state membre. (...)Aici se personalizeaza foarte mult. Nicaieri nu am fost atacata ca aici pentru ca am spus niste lucruri. De pilda, legat de spitalele regionale, ca stiti de unde a pornit, de la faptul ca s-a spus ca studiul de fezabilitate costa 250 de milioane. Eu totus ...citeste mai departe despre " Corina Cretu candideaza la europarlamentare din partea Pro Romania: E o delimitare clara de actuala conducere a PSD " pe Ziare.com