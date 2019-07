Corina Cretu o ataca pe Dancila din cauza banilor europeni: Cei responsabili nu se pot ascunde la nesfarsit

"Recunosc ca ramane o enigma pentru mine - si, sunt convinsa, pentru toti romanii de buna-credinta - refuzul Guvernului Romaniei de a accesa fonduri europene pentru proiectele majore, printre care si cele de infrastructura. Devine o impotrivire cronica pe care mi-e greu sa o inteleg. E total lipsit de pragmatism sa refuzi utilizarea fondurilor nerambursabile care vin de la Bruxelles si, in schimb, sa folosesti banii de la bugetul national. E o logica pe care nu pot sa mi-o explic si grav este ca nici Guvernul nu ofera explicatii in acest sens", a scris Corina Cretu pe Facebook Ea precizeaza ca, pentru perioada 2014 - 2020, Romania beneficiaza de fonduri structurale si de investitie in valoare de peste 30 miliarde euro, o mare parte a acestora fiind alocate retelelor de transport si energie (un total de peste 7 miliarde euro)."Dar gradul de absorbtie a fondurilor europene de catre Romania ramane la putin peste 20% - cu toate acestea, (repet!) Guvernul doreste utilizarea banilor din bugetul national. Este pur si simplu absurd!", continua Cretu.Ea aminteste ca, la inceputul mandatului ei de comisar european, a initiat Grupul de lucru pentru o mai buna implementare a fondurilor europene, o echipa al carei scop a fost tocmai acela de a ajuta mai multe state membre (inclusiv Romania) sa eficientizeze folosirea fondurilor europene. Gratie acestui grup, Romania a ajuns la o absorbtie de peste 90% pentru perioada 2007 - 2013."Pentru a ajunge la acest succes, am aprobat fazarea a 40 de proiecte (adica am aprobat ca cele incepute in perioada 2007-2013 sa fie duse la bun sfarsit cu bani din perioada 2014-2020 - faza a doua avand o valoare eligibila de 3,1 miliarde EUR); am aprobat aceste proiecte majore tocmai pentru ca Romania sa nu piarda finantarea europeana din exercitiul financiar trecut, ca urmare a faptului ca acestea nu au putut fi terminate in perioada 2007 - 2013", precizeaza Corina Cretu.Europarlamentarul Pro Romania aminteste unele dintre aceste proiecte: modernizarea Liniei 2 de metrou Berceni - Pipera (modernizarea a 18 km de linie dubla de metrou, reabilitarea sistemelor ...citeste mai departe despre " Corina Cretu o ataca pe Dancila din cauza banilor europeni: Cei responsabili nu se pot ascunde la nesfarsit " pe Ziare.com