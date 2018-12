Corina Cretu raspunde acuzatiilor lui Valcov: Propun guvernantilor sa depuna proiecte si dupa aceea sa acuze Comisia Europeana

Cretu spune ca nu doar ea este sistematic atacata de catre oameni din PSD sau chiar din Guvern, ci si alti oficiali ai Comisiei Europene, fara sa existe "nicio delimitare". "As invita-o pe doamna prim-ministru sa faca precizari daca atacurile reprezinta pozitia oficiala a statului roman", a spus Cretu."Propun guvernantilor sa depuna proiecte si dupa aceea sa acuze Comisia Europeana ca nu le implementeaza pentru ca atata vreme cat nu avem in analiza proiecte, cred ca ar fi mult mai benefic pentru societatea romaneasca ca guvernantii sa isi canalizeze energiile spre realizarea acestor proiecte, spre a face scoli, spitale, infrastructura de buna calitate pentru imbunatatirea vietii oamenilor", a spus Corina Cretu.In plus, Cretu a spus ca nu este prima data cand Comisia Europeana este atacata de catre PSD sau oameni din Guvern."As raspunde intrebarii dumneavoastra daca m-as lamuri daca aceasta este pozitia oficiala a primului ministru si a Guvernului. Nu este prima data cand oameni din partidul de guvernamant, inclusiv din Guvern, ataca Comisia Europeana.Aseara nu doar eu am fost atacata, ci si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, stiti foarte bine ca domnul prim-vicepresedinte Timmermans este atacat de cateva saptamani bune si jignit in fiecare zi de catre membrii partidului de guvernamant (...) Guvernul Romaniei va fi miercuri la Bruxelles si va prezenta in cadrul colegiului comisarilor programul presedintiei Romaniei si as invitat-o pe doamna prim-ministru sa faca toate aceste precizari, daca toate aceste atacuri la adresa Comisiei Europene reprezinta pozitia oficiala a statului roman pentru ca nu am vazut nicio delimitare, nicio dezavuare", a mai spus Corina Cretu.Aceasta a participat la Oradea la deschiderea traficului pe "Podul Centenarului" si a anuntat ca "Ardealul este campion la atragerea de fonduri europene".Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a lansat o serie de acuzatii, duminica seara, la Antena 3, spunand ca fostul premier Dacian Ciolos este omul miliardarului George Soros , comisarul european Corina Cretu "minte prin omisiune", iar Romania nu are autostrazi din cauza altor tari care ar avea un asemenea interes, insa nu le-a numit.Vezi si:Valcov zi ...citeste mai departe despre " Corina Cretu raspunde acuzatiilor lui Valcov: Propun guvernantilor sa depuna proiecte si dupa aceea sa acuze Comisia Europeana " pe Ziare.com