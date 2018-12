Corina Cretu spune ca a constatat, in fiecare intalnire cu Dancila, cat de dezinformata e de catre cei din subordinea sa

"Am urmarit cu mare interes declaratiile autoritatilor privind absorbtia fondurilor europene de catre Romania. Daca aceste rezultate vor fi confirmate de serviciile mele, a caror evaluare pe tari va fi definitivata in ianuarie, nu pot decat sa felicit autoritatile nationale, in mod sincer.Ceea ce este trist in toate aceste declaratii triumfaliste este ignorarea completa nu neaparat a muncii mele, dar a intregii echipe de experti de la DG Regio, care au venit cu solutii, discutate la zecile de intalniri bilaterale, atat in ce priveste achizitionarea de ambulante, redirectionarea fondurilor catre IMM-uri, etc.Nu cred ca exista vreo tara, dupa cum vad in Revista Presei pe care o primesc in fiecare zi, in care sa nu fie mentionata Comisia Europeana atunci cand se vorbeste de fonduri europene", afirma Corina Cretu.Ea spune ca, din punct de vedere politic, poate nu este tocmai cel mai nimerit, dar se simte datoare fata de colegii sai de la DG Regio, fata de serviciile sale care au venit cu idei si au salvat milioane de euro, sa isi ceara scuze pentru faptul ca munca Comisiei Europene a fost ignorata in toate interviurile si declaratiile guvernantilor."Doamna Prim Ministru, cu tot respectul, Comisia a schimbat Programul Operational Regional, nu Guvernul. Imi pare rau sa constat, in fiecare intalnire pe care am avut-o cu Dvs, cat de dezinformata sunteti de catre cei din subordinea Dvs, lucru pe care vi l-am transmis in mai multe randuri personal.Va asigur in continuare de tot sprijinul meu si al Comisiei Europene, asa cum am declarat si la Bruxelles, la conferinta de presa comuna cu Dl Jean-Claude Juncker, Presedintele Comisiei Europene", mai scrie Corina Cretu pe Facebook "Cat despre cei care incearca in fiecare zi sa ma atace, prin diverse voci, as vrea sa fac urmatoarele precizari: toate declaratiile, inclusiv in Romania, s-au referit strict la portofoliul meu, al politicii regionale, la fondurile pe care le gestionez.In toate cele 28 de tari ale Uniunii Europene am dat interviuri, am facut conferinte de presa si am prezentat situatia la zi. Care in unele tari e buna, in altele nu. Nu numai ca n ...citeste mai departe despre " Corina Cretu spune ca a constatat, in fiecare intalnire cu Dancila, cat de dezinformata e de catre cei din subordinea sa " pe Ziare.com