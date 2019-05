Situatie scandaloasa in Diaspora: Mii de oameni nu vor apuca sa voteze, iar autoritatile refuza sa-i ajute LIVE

S-au format cozi imense in fata sectiilor de votare, iar in multe orase europene romanii au asteptat ore bune sa poata vota. Unii nu au reusit pana acum si nici nu vor mai apuca, judecand dupa numarul de persoane si orele ramase pana la inchiderea urnelor.Singura solutie pentru ca toti romanii aflati la cozi in strainatate sa poata vota ar fi prelungirea programului in sectiile de votare aglomerate din Diaspora peste ora 21:00, iar Biroul Electoral Central a luat in calcul aceasta varianta, insa pana acum nu s-a comunicat o decizie.Ziare.com va tine la curent LIVE cu situatia romanilor din Diaspora:Este coada si la sectia de votare din Dusseldorf, Germania.La fel s-a intamplat si la Antwerp, Belgia.Iata cum arata coada din fata sectiei de votare din Colchester, Londra. Este tot mai clar ca un numar foarte mare de romani din strainatate nu vor reusi sa voteze, din cauza organizarii defectuoase si a refuzului autoritatilor de a-i ajuta pe romani.Programul de vot la sectiile din Diaspora nu va fi prelungit de catre BEC, a confirmat pentru Ziare.com purtatorul de cuvant al BEC, Marian Muhulet.Iata ca autoritatile refuza sa-i ajute pe romanii care stau de ore intregi la cozi sa-si exercite dreptul garantat de Constitutie. Desi organizarea alegerilor din Diaspora a fost dezastruoasa, asa cum s-a intamplat si la ultimul scrutin in care Teodor Melescanu era Ministru de Externe, miilor de romani care au stat toata ziua in strada le este refuzata si ultima sansa: prelungirea programului de vot.La sectia de votare din Barking, Londra, de exemplu, exista 8 cabine de vot, insa doar 3 stampile sunt disponibile, iar la coada sunt sute de oameni.Un alt exemplu de organizare defectuoasa ar fi si Milano, unde traiesc zeci de mii de romani, dar au fost organizate doar doua sectii de votare, ambele in aceeasi cladire, in Consulatul Romaniei.Sute de romani scandeaza in fata sectiei de votare din Frankfurt, Germania. Oamenii stau de ore bune la coada iar sansele sa mai ajunga in cabina de vot sunt tot mai mici, astfel ca alegatorii au inceput sa strige impotriva PSD, in conditiile in care alegerile din Diaspora au fost organizate de MAE si BEC, controlate d ...citeste mai departe despre " Situatie scandaloasa in Diaspora: Mii de oameni nu vor apuca sa voteze, iar autoritatile refuza sa-i ajute LIVE " pe Ziare.com