Guvernul anunta credite cu dobanda zero si garantate de stat. Potentiali beneficiari: 8 milioane de romani

Programul se numeste "Investeste in tine", iar persoanele eligibile sunt circa 8 milioane de romani, a estimat vicepremierul, care a motivat demersul si prin dorinta de a-i descuraja pe romani sa plece din tara.Beneficiari si conditiiBeneficiarii programului vor fi doua categorii de persoane - tineri intre 16 si 26 de ani si persoane intre 26 si 55 de ani care urmeaza o forma de invatamant, cursuri de specalizare acreditate de Ministerul Educatiei Nationale sau urmeaza cursuri de reconversie profesionala. In principiu este vorba de persoane care nu au un loc de munca, dar se acorda sume suplimentare in cazul in care persoanele solicitante de credit au un loc de munca sau se angajeaza pe parcursul programului.Pentru o persoana cu varsta intre 16 si 26 de ani, valoarea initiala a creditului este de 40.000 de lei si poate fi suplimentata cu 20.000 de lei, daca este angajata sau se angajeaza in perioada de derulare a programului.Pentru o persoana cu varsta intre 26 si 55 de ani, valoarea initiala este de de 35.000 de lei si se poate suplimenta cu 20.000 de lei, daca este angajata sau se angajeaza in perioada de derulare a programului.Dobanda este zero din persectiva beneficiarului, dobanzile si comisioanele bancare urmand a fi suportate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, pe intreaga perioada de 10 ani, care include si perioada de gratie cat au loc studiile, cu conditia ca ratele creditului sa fie platite la scadenta.Creditul va fi garantat 80% de Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM si contragarantat de Fondul Roman de Contragarantare, diferenta de 20% urmand sa fie garantata de beneficiar sau de un codebitor.Cum functioneaza creditulEste un credit cu trageri multiple - se pot face oricate trageri pentru maxim 5 ani, fiind decontate facturi sau facute plati directe pe baza de proforma.Cheltuielile eligibile pot viza titularul creditului sau familia acestuia."Pot fi folositi banii pentru a plati scoala sau gradinita copiilor sau luate medicamente pentru sotie", a explicat vicepremierul.Cateva cheltuieli eligibile:- edu ...citeste mai departe despre " Guvernul anunta credite cu dobanda zero si garantate de stat. Potentiali beneficiari: 8 milioane de romani " pe Ziare.com