Cristian Diaconescu: Daca iese din Uniunea Europeana, Romania intra in faliment

"Daca iese din Uniunea Europeana Romania intra in faliment. Minciuna ca Uniunea Europeana ar pune in discutie problema statului de drept din Romania ca raspuns la decizia Bucurestiului privind organizarea referendumului pentru modificarea Constitutiei este una dintre cele mai ticaloase incercari de manipulare, de la discursul lui Nicolae Ceausescu din 21 decembrie 1989", a notat pe Facebook Cristian Diaconescu.Fostul ministru scrie ca anumiti "politicieni de la Bucuresti" se simt diferiti de valorile europene si euro-atlantice si urasc regulile occidentale, intrucat ei au propriile reguli "pentru bunastarea lor"."Cativa politicieni de la Bucuresti, complexati de refuzul sistematic al partenerilor Romaniei de a le accepta deciziile politice impotriva oricaror reguli de functionare ale unui stat democratic, se simt diferiti de valorile europene si euro-atlantice.Asa este. Ei sunt altfel decat natiunea in numele careia au tupeul sa creada ca vorbesc. Acest grup minuscul de cetateni uraste regulile occidentale. Ei au regulile lor, pentru bunastarea lor.Pentru uriasa majoritate a societatii romanesti, in Romania sau in Europa, a fi cetatean roman european este un drept, expresie a normalitatii vietii de zi cu zi.Militantismul separatist si tafnos fata de UE este de un ridicol absolut", completeaza Diaconescu.In postare, fostul ministru de Externe mai scrie ca membrii coalitiei de guvernare cred ca pot sa aiba bani de la UE, dar sa fie si in afara statului de drept si sa guverneze fara lege, in conditiile in care "se infoaie impotriva UE", dar in acelasi timp "se milogesc la institutiile europene" sa acopere mare parte din despagubirile pentru cei afectati de pesta porcina."Intr-o singura zi, coalitia aflata la guvernare se infoaie impotriva UE, in timp ce se milogeste la institutiile europene pentru a acoperi nu mai putin de 75% din despagubirile datorate celor afectati de pesta porcina sau il implora pe Michel Barnier ca, in negocierea cu Marea Britanie, sa fie aparate, chiar de catre UE, drepturile cetatenilor romani.Astazi, peste 4 milioane de romani din spatiul european primesc de la Coalitia de guvernare, mesajul ca isi vor pierde locurile de munca din strainatate, ca studentii romani vor fi exclusi din universitatile europene daca nu platesc taxele uriase - pretinse cetatenilor extra-comunitari.