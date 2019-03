Cristian Diaconescu: Viorica Dancila a afectat atat parteneriatul cu Israelul, cat si relatia cu lumea araba

Comentariul vine dupa ce Viorica Dancila, aflata intr-o vizita privata in SUA, a dat ca sigura mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim, in aplauzele asistentei.Ce a declansat Viorica DancilaLa foarte scurt timp, Dancila si-a nuantat pozitia, de data asta pentru presa din Romania, sustinand ca a fost doar o opinie personala. Si presedintele Iohannis a dezmintit anuntul facut de premier, precizand ca nu a luat o asemenea decizie, mutarea ambasadei fiind atributul sau constitutional.Citeste si:Dancila anunta in SUA o decizie cu mari implicatii externe: "Eu si guvernul vom muta ambasada Romaniei la Ierusalim"Dancila spune ca anuntul mutarii ambasadei la Ierusalim este o opinie personala si ca este dezamagita de reactia presedintelui IohannisIohannis, despre mutarea ambasadei la Ierusalim: Viorica Dancila demonstreaza totala sa ignoranta, decizia apartine presedintelui RomanieiPe de alta parte, Viorica Dancila a vorbit in SUA si in calitatea sa de sef al guvernului care detine presedintia semestriala a Consiliului UE, generand o reactie imediata din partea Bruxelles-ului, care a subliniat ca Uniunea Europeana are o cu totul alta pozitie, binecunoscuta de mult.Declaratiile premierului roman starnisera deja o mare valva in presa internationala si au avut o consecinta grava imediata: Regele Iordaniei a refuzat sa mai vina luni la Bucuresti, fiind anulat si Forumul economic romano-iordanian de marti.Regele Iordaniei si-a anulat vizita in Romania, din cauza gafei diplomatice a premierului DancilaReactia Comisiei Europene dupa gafa lui Dancila privind mutarea ambasadei la Ierusalim (Video)O reactie virulenta a venit din partea ambasadorului Palestinei in Romania, care a subliniat ca pozitia asumata de Viorica Dancila "contravine normelor internationale si dreptului international"."Problema este sensibila pentru palestinieni, arabi, musulmani, iar doamna Dancila incearca sa joace un joc pe care nu il poate juca. Este vorba despre campania electorala din Israel, iar ea vrea sa il sustina pe Netanyahu (...) Cred ca doamna Dancila va distruge speranta Romaniei de a deveni membra in Consiliul de Securitate", a declarat Fuad Kokaly, referindu-se la votul care se va d ...citeste mai departe despre " Cristian Diaconescu: Viorica Dancila a afectat atat parteneriatul cu Israelul, cat si relatia cu lumea araba " pe Ziare.com