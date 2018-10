Cristian Ghinea: Iohannis are toate motivele sa puna pe masa natiunii tema referendumului pe justitie

Intrebat la RFI Romania ce variante are Iohannis in acest moment, Ghinea a spus ca "foarte putine, dat fiind precedentul de la demiterea doamnei Kovesi, dar daca tineti minte, eu am propus atunci - si a facut valuri propunerea - o greva prezidentiala, asta insemnand in paralel cu greva regala de dupa Al Doilea Razboi Mondial un refuz al sefului statului de a indeplini atributii la care-l obliga legea, dar atributii marsave, in raport cu interesele nationale".Acum, Ghinea il indeamna iar pe Iohannis sa faca acest lucru."Gravitatea este chiar mai mare, pentru ca procurorul general era ultima stavila in fata tavalugului PSD-ALDE de distrugere a justitiei. Dar pe de alta parte, e greu odata ce a luat decizia aia, sa spuna ca o sa schimbe acum. Vedeto, suntem intr-o capcana a precedentelor aproape fara iesire", a adaugat Cristian Ghinea.Deputatul a adaugat ca la intalnirea cu Iohannis, delegatia USR a discutat cu Iohannis despre un referendum pe tema justitiei."Sa nu uitam ca este un referendum declansat chiar pe tema justitiei, sa nu uitam ca de cand presedintele a declansat formal acel referendum, un milion de romani au semnat pentru schimbarea Constitutiei, in campania 'Fara penali' a USR. Deci are toate motivele sa puna pe masa natiunii acest subiect.Dar asta nu schimba capcana de care vorbeam mai devreme, ca potrivit deciziei CCR, presedintele are aceasta obligatie din care poate sa iasa doar printr-un refuz ferm de a-si indeplini o atributie, mergand pana la a ajunge in fata unui referendum de suspendare, ca sa vedem daca romanii vor in acest moment sa aleaga intre un presedinte care rezista si un PSD-ALDE care preseaza la distrugerea justitiei. Nu vad care ar fi aceasta mare tragedie, pana la urma, poporul este suveran si putem sa avem aceasta dilema rezolvata la acel nivel", a spus Ghinea.Intrebat daca presedintele Iohannis ar risca o suspendare, Ghinea a spus ca nu vrea sa speculeze."Eu ca alegator al presedintelui Iohannis data trecuta constat faptul ca rolul presedintelui, institutia prezidentiala in sine a fost golita de sens treptat pe foarte subiecte. Si la numirea ministrilor si la numirea procurorilor si la legile pe care le-a intors si apoi i-au revenit in aceeas ...citeste mai departe despre " Cristian Ghinea: Iohannis are toate motivele sa puna pe masa natiunii tema referendumului pe justitie " pe Ziare.com