Cristian Pirvulescu: Mesajele lui Timmermans au fost foarte clare. Discursul paralel al liderilor Puterii arata ca sunt decisi sa mearga pana la capat

"Vizita lui Frans Timmermans la Bucuresti se inscrie intr-un efort al Comisiei Europene de a transmite autoritatilor, dar si societatii, ingrijorarile pe care le are privind evolutia statului de drept in Romania. Dl Timmermans a reiterat ingrijorarile care fusesera si saptamana trecuta subliniate de dl Juncker in limbajul politicos si diplomatic al Comisiei, dar cat se poate de clar.Faptul ca dl Timmermans s-a intalnit cu presedintele Inaltei Curti si cu sefa DNA dovedeste foarte clar directia mesajului sau. Discursul paralel al Puterii, care a aparut ulterior, face parte dintr-un context. Nu-i nimic de mirare tot ceea ce s-a intamplat, ar fi fost surprinzator sa fie altfel. Poate ca ar fi putut fi atacuri mai dure impotriva dl Timmermans. Nu este exclus ca ele sa apara, asa cum s-a intamplat in cazul doamnei Gomes", a declarat pentru Ziare.com prof. Cristian Pirvulescu.Citeste si:Timmermans, despre Justitia din Romania: Ati alergat un maraton si sunteti pe ultima 100 de metri. Nu va opriti si nu alergati in directia opusa!Timmermans, fata in fata cu Comisia Iordache: Romanii vor sa vorbim de problemele lor, nu de reforma Justitiei, mai ales daca e facuta pentru interese personaleTimmermans, despre cererea de revocare a lui Kovesi: Verificarea magistratilor nu trebuie facuta de politicieni sau GuvernDragnea, dupa intalnirea cu Timmermans: Din partea mea nu a existat niciun fel de actiune impotriva sistemului judiciarDragnea spune ca Timmermans a inteles ca Legile Justitiei nu sunt date pentru anumite persoaneRomania, pe urmele PolonieiAcesta a subliniat ca Romania risca activarea art. 7 din Tratat, la fel ca si Polonia, iar in cazul nostru lucrurile vor merge chiar mai repede."Inainte chiar de a veni in Romania, Frans Timmermans a spus cat se poate de clar ca nu va ezita sa ceara activarea art. 7 din Tratat privind suspendarea Romaniei, daca Romania nu va urma niste pasi. (...) In cazul Romaniei, activarea art. 7 din Tratat va fi mult mai rapida decat in cazul Poloniei, pentru ca exista MCV.Cred ca deja de cateva saptamani exista si un mesaj particular pentru Romania: Legatura care se face intre Schengen si MCV, le ...citeste mai departe despre " Cristian Pirvulescu: Mesajele lui Timmermans au fost foarte clare. Discursul paralel al liderilor Puterii arata ca sunt decisi sa mearga pana la capat " pe Ziare.com