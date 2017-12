Criza din PSD. Inceputul anului 2018 va fi marcat de confruntarea dintre Tudose si Dragnea

La asta trebuie adaugate si convulsiile din economie generate de transferul contributiilor de la angajator la angajat, de schimbarile aduse la plata TVA, dar si nemultumirile angajatilor in ce priveste aplicarea legii salarizarii unice.Fara a dispune de un plan realist, Liviu Dragnea a dinamitat echilibrul din societatea romaneasca, sperand sa se transforme in lider-salvator si sa fie perceput ca atare. E aceeasi strategie aplicata de Ion Iliescu , Silviu Brucan, Virgil Magureanu si Petre Roman in decembrie 1989 dupa prabusirea regimului Ceausescu. Au prelungit starea de panica a populatiei prin prelungirea artificiala a unui conflict armat pe strazi pentru a fi perceputi ca eroi salvatori, atingandu-si scopul de a prelua puterea fara a fi contestati.Vestea buna e ca suntem in 2017, iar planul lui Liviu Dragnea nu a putut fi implementat "la virgula", cum ii place sa spuna. Dar asta nu inseamna ca dezastrul nu e in desfasurare. Seful PSD se mentine la putere folosind un grup de presiune format din parlamentari ai partidului care au probleme cu legea si care genereaza proiecte legislative ce au drept scop preluarea controlului politic asupra sistemului de justitie."Asta e o chestiune foarte urata pe care o spuneti la televizor, nu mai puneti intrebari de genul asta ca nu isi au sensul, nu ma intereseaza daca e dezincriminat unul sau altul ori colegii nostri, pe mine ma intereseaza sa avem un cod penal european", a declarat Catalin Radulescu, deputat PSD, sustinand ca propunerea sa de modificare a Codului penal nu are nicio legatura cu salvarea lui Liviu Dragnea.Ce inseamna mesajul unui fost lider corupt al social-democratilor?In 2018, va escalada conflictul dintre premierul Mihai Tudose si Liviu Dragnea. O parte a opiniei publice vede in seful executivului omul cheie care poate bloca raul facut de liderul PSD in Parlament. E o asteptare prea mare. Mihai Tudose este un membru vechi al partidului, retelele sale de putere sunt acolo. Nu se poate desprinde si nu are puterea sa influenteze decisiv cursul tensiunilor din interiorul formatiunii. Adrian Nastase , cere congres extraordinar in PSD, un semnal pentru inlaturarea lui Dragnea, sperand sa se intoarca la conducerea partidului. Foto: Hepta.roPentru asta e nevoie de o personalitate respectata de catre majo ...citeste mai departe despre " Criza din PSD. Inceputul anului 2018 va fi marcat de confruntarea dintre Tudose si Dragnea " pe Ziare.com