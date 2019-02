Promisiuni fantasmagorice de la PSD, ca sa acopere scandalul din Justitie: Ratele romanilor scad cu 50%, din banii de pensii Pilonul II se fac spitale

Consilierul Vioricai Dancila - Darius Valcov, ministrul de Finante - Eugen Orlando Teodorovici sau fostul ministru al Apararii Mihai Fifor au venit cu argumente fara baza reala sau economica.Tonul l-a dat ministrul Finantelor, care s-a rastit la Valentin Lazea , economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ), dupa ce acesta a anuntat luni ca majoritatea administratorilor de pensii private Pilon II doresc sa se retraga din Romania, din cauza regulilor impuse prin OUG 114/2018.Teodorovici si-a numit ordonanta "cel mai curajos act legislativ de dupa Revolutie" si mai ca a cerut public demisia lui Lazea de la BNR.Darius Valcov a plusat si a acuzat ca fondurile de pensii private nu sunt investitori si au randament la jumatate fata de titlurile de stat. Totodata, Valcov afirma ca banii deponentilor s-au devalorizat."Investitorii in Romania sunt producatorii faimosi de masini de la Pitesti si Craiova, chiar si cei de la Slatina de cauciucuri si in toata tara sunt astfel de investitori, in momentul in care ai in administrare - in administrare, nu un investitor, adica nu a venit cu bani de acasa - aceste sapte companii de care spuneti dvs, care vezi Doamne, ne sperie ca pleaca, nu sunt investitori. Ei sunt administratori ai unor fonduri publice de pensii", a spus Valcov, luni seara, la TVR, potrivit News.ro.El a adaugat ca "s-au devalorizat acei bani", iar puterea de cumparare a banilor contributorilor la aceste fonduri a scazut. Ceea ce poate fi o afirmatie corecta, avand in vedere inflatia mare generata de masurile luate de guvernele PSD-ALDE, insa la fel de evident este ca nu este un efect imputabil administratorilor fondurilor.Consilierul prim ministrului a catalogat drept "o minciuna totala" afirmatia conform careia fondurile private de pensii au cele mai mari randamente din Romania, el sustinand ca randamentele acestora sunt "la jumatate fata de titlurile de stat"."Dar pentru cele sapte companii randamentul a fost anul trecut de 4,9 la suta. Cu alte cuvinte, ele cu 10 miliarde de euro au produs 200 de milioane de euro pentru 7 milioane de deponenti si au produs 100 de milioane de dolari pentru sapte firme", a sustinut Valcov.Rationament PSD: Daca ...citeste mai departe despre " Promisiuni fantasmagorice de la PSD, ca sa acopere scandalul din Justitie: Ratele romanilor scad cu 50%, din banii de pensii Pilonul II se fac spitale " pe Ziare.com