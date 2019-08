Cuc anunta concedieri la companiile din Transporturi: Nu mai tinem un stufaris de oameni care nu fac nimic

"Ieri (luni - n.red.) a fost un CA al TAROM, unde s-a discutat in prima faza noua organigrama cu restructurarea companiei. Asa cum am spus, urmeaza restructurari la majoritatea companiilor din cadrul ministerului.Asteptam si la CNAIR sa vad - probabil saptamana viitoare se va intra cu noua organigrama. O sa vedem si la aeroport. Deci nu mai tinem asa un stufaris mare de oameni care din punctul meu de vedere stau si nu fac nimic", a afirmat Cuc.El a precizat ca, dupa ceremonia de semnare oficiala a contractului de reabilitare a caii de rulare Delta de la Aeroportul Henri Coanda , vrea sa discute cu directorii de la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) ca sa lanseze proiectul pentru noul terminal cu clauza suspensiva, pentru a castiga timp."Chiar acum l-am rugat pe domnul director (George-Alexandru Ivan, directorul general al CNAB - n.red.) sa am o intalnire cu directorii din subordinea dansului, pentru ca vreau sa atacam cat mai repede lansarea proiectarii si executiei pentru noul terminal la aeroport.Banii ii avem prevazuti pentru exproprieri - la rectificare am primit banii, deci vom initia si hotararea de guvern pentru exproprieri si vreau sa avem o atitudine mult mai proactiva cand vine vorba de obiectivele de investitii.Adica l-am rugat pe domnul director sa vorbesc si eu si cu aparatul din subordinea dansului, sa lansam acest proiect cu clauza suspensiva, ca sa castigam timp. Eu lucrul asta l-am mai sugerat si altor companii sa-l faca si, asa cum stiti foarte bine, au fost foarte multe obiective care au fost lansate cu clauza suspensiva", a explicat ministrul.Seful de la Transporturi a subliniat ca a fost pe "aceeasi lungime de unda" cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in sensul "grabirii proiectelor"."Asta spunea si Eugen Teodorovici si aici am fost tot timpul pe aceeasi lungime de unda cu el, in sensul ca trebuie grabite proiectele. Noi trebuie sa eliminam toti timpii morti si asta este un moment foarte bun si sa evaluam si sa vedem cine vrea sa faca treaba si cine vrea sa nu faca treaba din cadrul companiilor si al acestor directori care au impresia la un moment dat ca s-au impamantenit pe functii si vor sa faca doar in ritmul lor lucrurile.Nu, ei trebuie sa faca ...citeste mai departe despre " Cuc anunta concedieri la companiile din Transporturi: Nu mai tinem un stufaris de oameni care nu fac nimic " pe Ziare.com