Cum a ajuns Dragnea de la bisnita si barman in birtul comunal la intaiul dregator al tarii

Despre anii facultatii a povestit in trecut Petrisor Peiu intr-un material pentru Ziare.com, iar imaginea zugravita atunci se potriveste manusa cu dezvaluirile facute acum."Inca de tanar s-a remarcat ca un pasionat consumator de manele (preferata sa incepea cam asa: Gata cu taranii, s-au emancipat...), cu care isi dispera vecinii din caminul studentesc Regie-P14, unde locuia la camera 417, impreuna cu seful de camin, alta glorie a Teleormanului, rozaliul fost fotbalist de nivel judetean si magnat al bordurilor, Adriean Videanu", povesteste Peiu in textul intitulat Un ghiaur in "exercitiu de admiratie" pentru Soliman Magnificul.Dupa facultate, Dragnea a lucrat ca inginer stagiar intr-o sectie auto apartinand Intreprinderii de Utilaj, Grau si Transport pentru Constructii Craiova, iar dupa '90 a fost printre cei care s-au imbogatit rapid din ceea ce colocvial numim "bisnita".Cum s-a imbogatit Dragnea cu "Programul primul bar"Cu o Romanie proaspat iesita din comunism, Dragnea a speculat foarte bine setea oamenilor de consum si a impanzit in cativa ani satele cu baruri si terase."Tanarul Liviu Dragnea a deschis o carciuma in satul sotiei si apoi s-a extins in satele din jur. A fost taximetrist de marfa cu un ARO facut din bucati. A vandut bere la halba in birturi comunale improvizate in casele unor tarani, in camerele de la drum.S-a asociat cu oameni pe care a stiut sa-i foloseasca si mai apoi sa-i arunce. A preluat de la stat un hotel si mai multe restaurante in locatie de gestiune, iar mai apoi s-a facut stapan peste ele. (...)Din omul care turna berea in halbe a ajuns, in numai cativa ani, prefectul judetului Teleorman, iar apoi si-a facut loc la mesele cele mai bogate ale politicii romanesti", scriu cei de la Recorder.ro in primul material dintr-o serie ce promite sa ne dezvaluie povestea ascensiunii lui Liviu Dragnea.Ironic e ca aproape 30 de ani mai tarziu chiar el, liderul socialistilor romani, avea sa critice oamenii care, desi pot sa munceasca, stau in birt si asteapta ajutorul social.Citeste integral pe Recorder.ro investigatia despre trecutul lui Liviu Dragnea. ...citeste mai departe despre " Cum a ajuns Dragnea de la bisnita si barman in birtul comunal la intaiul dregator al tarii " pe Ziare.com