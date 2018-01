Cum actioneaza Rusia in Romania? Proiectul roman contra roman Interviu

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Cristian Diaconescu a explicat ce urmareste Rusia in Romania si cum anume actioneaza "apasarea pe anumite tipuri de sentimente nationale care sa se transforme in resentimente si in negarea prin proxy a valorii adaugate care vine din lumea occidentala.Ideea ca poporul roman ar trebui sa se trezeasca in legatura cu ingerinta negativa, cu proiectele anti-nationale, anti-ortodotoxe, anti-valori fundamentale traditionale, care sunt promovate dinspre Occident."Cristian Diaconescu s-a referit si la recenta solicitare a UDMR privind autonomia Tinutului Secuiesc: "In mod evident, se incearca o reactie interna, poate agresiva, poate xenofoba. Pentu ca, din punctul de vedere al sprijinului din exterior, asemenea concepte nu au nicio sustinere".Rusia este intr-o ofensiva declarata in raport cu UE. Care e linia "frontului"?Avem o crestere exponentiala a confruntarii si retorice, si politice intre Moscova si Occident, cel putin in privinta tentatiei de a separa Georgia, Ucraina si R. Moldova de lumea occidentala. Practic, aceste state nu vor avansa substantial in privinta primirii unor garantii de securitate efective si cuprinzatoare pentru ele.Reformele economice si politice din cele trei state sunt in pericol, ceea ce a produs o divizare interna accentuata. Pe teritoriul lor exista conflicte inghetate care s-au permanentizat, principiile statului de drept nu se mai aplica si rezultatul acestei confruntari este ca, prin pierderea ferestrei de oportunitate, se apropie rapid de esec.Aceasta este soarta tarilor care, in confruntarea intre Est si Vest, nu si-au gasit azimutul si nu stiu sa-si creeze normalizarile necesare in plan intern.Care e implicarea Rusiei in Romania?Ceea ce intereseaza nu e schimbarea prin forta a unor guverne sau frontiere. Pentru crearea liniilor de diviziune in UE si NATO, proiect recunoscut public de Moscova, demersurile se refera la: dominarea unor sectoare strategice in economiile din statele din vecinatate; folosirea proximitatii regi ...citeste mai departe despre " Cum actioneaza Rusia in Romania? Proiectul roman contra roman Interviu " pe Ziare.com