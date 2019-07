Cum arata noul Parlament European: Peste jumatate dintre eurodeputati sunt membri noi, iar 40% sunt femei

58% nou-venitiDintre cei 748 de deputati investiti marti (trei alesi catalani sunt impiedicati sa-si inceapa mandatul de autoritatile spaniole), 436 nu au mai fost niciodata membri ai PE, respectiv aproape sase din zece, potrivit bazei de date a AFP. Din cei 312 eurodeputati care au experienta in acest post, majoritatea (293) au avut mandate si in legislatura precedenta.Slovacia e tara cu cea mai pronuntata reinnoire, cu 85% figuri noi, in fata Suediei (80%) si Frantei (69%) . La polul opus, Malta nu a trimis decat 33% eurodeputati noi.Dintre grupurile parlamentare, Identitate si democratie (extrema dreapta) are cei mai multi eurodeputati noi (81%), urmat de Verzi si de Liberali ("Renew Europe"), cu 69% fiecare. Fara nicio surpriza, cele doua grupuri istorice din Parlamentul European, crestin-democratii (PPE) si social-democratii (S&D) sunt cele care s-au reinnoit cel mai putin, 41% si respectiv 51%.Mai multe femeiPotrivit AFP, noul Parlament European este format din femei in proportie de 40%. Este cea mai mare proportie de femei de la primele alegeri europene prin sufragiu universal direct din 1979. La momentul respectiv, doar 16% dintre eurodeputati erau femei. Aceasta rata a crescut scrutin dupa scrutin, ajungand la 37% in 2014.In acest an, sase tari au trimis la Strasbourg un contingent paritar - Franta, Austria, Slovenia, Letonia, Malta si Luxemburg. Alte doua tari au trimis chiar mai multe femei decat barbati - Suedia (55%) si Finlanda (54%).Ciprul este singura tara care nu a trimis nicio femeie in Parlamentul European. Slovacia (15%), Romania (22%) si Grecia (24%) se numara printre tarile in care proportia femeilor este destul de redusa, noteaza AFP.Verzii si liberalii sunt grupurile cele mai apropiate de paritate, cu respectiv 53% si 47% femei. Dreapta eurosceptica a Conservatorilor si reformistilor europeni (32%) si PPE (34%) sunt cel mai departe de acest echilibru.Varste intre 21 si 82 de aniNoul Parlament European are o medie de varsta de 50 de ani, aproape aceeasi ca in precedentele opt legislaturi.Lituanienii, cu o varsta medie de 60 de ani, sunt cei mai varstnici, in timp ce maltezii (44 de ani) sunt cei mai tineri. Eurodeputatii germa ...citeste mai departe despre " Cum arata noul Parlament European: Peste jumatate dintre eurodeputati sunt membri noi, iar 40% sunt femei " pe Ziare.com