Cum explica MAE haosul de la votul din diaspora: Au existat actiuni coordonate de aducere la vot cu 5-6 autocare

Ministerul precizeaza inca de la inceput ca potrivit Legii 33/2007 entitatea cu competente in coordonarea pregatirii si organizarii procesului de votare in strainatate este Biroul Electoral pentru Sectiile de Votare din Strainatate (BESVS).MAE asigura, insa, potrivit Legii 33/2007, sprijin logistic, cum ar fi: distribuirea buletinele de vot si a stampilelor, completarea listelor pentru biroul de votare in cazul in care unii membri se recuza, dotarea sectiilor cu mobila si cabine de vot, asigurarea personalului tehnic auxiliar si asigurarea bunei desfasurari a scrutinului in caz de anulare a alegerilor pentru frauda electorala.MAE subliniaza ca legea stabileste in mod clar ca BESVS vegheaza la organizarea din timp a sectiilor de votare din strainatate, urmareste si asigura aplicarea unitara si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri, rezolva contestatiile, totalizeaza numarul de voturi valabile exprimate in strainatate si le inainteaza BEC.Raportul adauga ca MAE a aprobat toate cererile misiunilor de constituire a sectiilor de votare in strainatate, respectiv a propunerilor inaintate de catre comunitatile de cetateni, totalizand un numar de 441 sectii de votare.In comparatie cu alegerile europarlamentare anterioare, numarul sectiilor a fost dublat, iar in comparatie cu turul II de la alegerile prezidentiale din 2014 (unde acuzele au fost in acelasi sens, conform carora nu toti cetatenii au putut vota), numarul sectiilor a fost dublat (in Olanda, Belgia si Franta), triplat (in Austria si Marea Britanie), in cazul Germaniei, crescut de 5 ori, iar in alte cazuri cresteri substantiale (in Italia si Spania).Referendumul e de vinaProblema sectiilor de votare care vor trebui sa gestioneze doua scrutine a aparut in contextul anuntarii de catre presedinte a referendumului in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare.In aceste conditii, MAE a trimis in paralel o noua circulara tuturor ambasadelor atragand atentia ca este necesar sa se faca un efort deosebit pentru o activitate cat mai eficienta si a solicitat sefilor misiunilor diplomatice si consulare mobilizarea tuturor resurs