Cum explica presa externa conflictul dintre presedintele si premierul Romaniei. Dragnea, liderul din umbra de care Dancila e dependenta

Astfel, in timp ce jurnalistii americani si britanici sustin ca supararea lui Iohannis e mai veche si are la baza inclusiv haosul fiscal pe care PSD l-a creat in Romania in ultimele luni, presa israeliana e convinsa ca decizia social-democratilor de a muta ambasa Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim l-a adus pe Iohannis la capatul rabdarii.Prestigioasa publicatie Bloomberg informeaza ca "tensiunile politice cresc din nou in Romania, dupa ce, in urma mai multor dispute legate de buget si politica externa, presedintele Iohannis i-a cerut premierului Viorica Dancila sa demisioneze".In plus, scrie Bloomberg, aceste frictiuni politice vadesc instabilitatea de pe scena politica romaneasca:"Conflictul dintre presedintele Iohannis si partidul aflat la putere tine din 2016. Social-democratii au schimbat deja alti doi premieri, iar soarta Vioricai Dancila - care este in functie abia din ianuarie - este acum, de fapt, in mainele presedintelui de partid, Liviu Dragnea, liderul de facto al Romaniei".Scandalul ar avea si o miza electorala, cred jurnalistii americani."In vreme ce Iohannis n-o poate da afara pe Dancila - pentru asta e nevoie de un vot de retragere a increderii din partea Parlamentului pe care PSD in controleaza - aceasta furtuna ar putea declansa campania electorala pentru alegerile prezidentiale din Romania de anul viitor", mai scrie prestigioasa publicatie americana.Exista, insa, si o alta posibilitate. Citandu-l pe analistul Cristian Pirvulescu, Bloomberg scrie ca acest conflict dintre Iohannis si Dancila s-ar putea muta in Parlament si la Curtea Consitutionala si ca s-ar putea solda cu suspendarea presedintelui Romaniei.In paralel, agentia americana de stiri Associated Press informeaza ca Viorica Dancila este dependenta din punct de vedere politic de Liviu Dragnea, conducatorul din umbra al Romaniei.Jurnalistii americani il citeaza pe presedintele Iohannis, care ii cere demisia premierului, dar preiau si declaratia Vioricai Dancila care spune ca nu s-a dus la Cotroceni din cauza ca i s-a parut ca e convocata scolareste, in conditiile in care ea este premier.In acelasi context, Associated Press aminteste despre faptul ca sprijinul de baza al Vioricai Dancila, Liviu Dragnea, a fost citat in aceeasi zi la DNA, intr-un mare dosar de coruptie (Tel Drum- n.red.).R ...citeste mai departe despre " Cum explica presa externa conflictul dintre presedintele si premierul Romaniei. Dragnea, liderul din umbra de care Dancila e dependenta " pe Ziare.com