Cum se vede noul Cod Penal de la Bruxelles: Iadul pentru oamenii cinstiti si pentru Romania

Europarlamentarul Monica Macovei a transmis ca in Parlament cei de la PSD si ALDE " au lucrat iar cu ticalosie impotriva romanilor"."Iadul pentru oamenii cinstiti si pentru Romania, paradisul imunitatii penale pentru majoritatea politica de astazi.In Camera Deputatilor, astazi, PSD&ALDE au lucrat iar cu ticalosie impotriva romanilor: au votat modificarea Codului penal pentru ca infractorii sa scape de condamnari, dar au condamnat romanii cinstiti la o viata lipsita de siguranta, plina de griji, in care coruptia si furtul din banii nostri vor fi criterii de promovare in ierarhia statului", a scris Monica Macovei pe Facebook Aceasta a punctat ca UDMR s-a abtinut de la vot astazi, dar nu si cand au votat Codul de Procedura Penala."Romanii sunt furati, umiliti, mor cu zile in timp ce PSD&ALDE&UDMR au lucrat neobosit la modificarea Codurilor penale pentru profitul lor, al prietenilor si clientilor, pentru averi megalomane, impotriva dreptatii si justitiei egale.Numele celor care s-au pus impotriva romanilor nu ar trebui uitate nicicand, lista este deschisa de Dragnea si Tariceanu", a adaugat europarlamentarul.Raluca Pruna: Nimic in programul de guvernare PSD/ALDE nu anunta masacrarea legislatiei penaleFostul ministru de justitie din Cabinetul Ciolos Raluca Pruna, care s-a intors la slujba de de la Consiliului Uniunii Europene, dupa terminarea mandatului din Guvern, a declarat ca programul de guvernare al PSD/ALDE nu continea si aceste schimbari."Parlamentarismul a devenit captiv in Romania. Nimic de a face cu majoritatea rezultata din alegeri. Nimic in programul de guvernare PSD/ALDE nu anunta masacrarea legislatiei penale si lipsa de siguranta pentru cetatean", a scris Pruna pe Facebook.Siegfried Muresan: Ca sa le scape hotii nepedepsiti, au redefinit faradelegeaSi europarlamentarul Siegfried Muresan a reactionat la cald dupa adoptarea modificicarilor, sustinand ca actuala majoritatea parlamentara a decis sa compromita Romania pentru un infractor."Ca sa le scape hotii nepedepsiti, au redefinit faradelegea.Efectele le vor simti tot romanii:Economic: investitorii cauta economii unde se respecta domnia legii, deci vor fi mai putine locuri de munca si mai prost platite intr-o tara unde coruptia este legalizata.Pe plan extern: Interesele Romaniei la nivel european si in ...citeste mai departe despre " Cum se vede noul Cod Penal de la Bruxelles: Iadul pentru oamenii cinstiti si pentru Romania " pe Ziare.com