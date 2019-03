Cum si de ce vrea regimul Dragnea sa ia puterea totala. Si trei categorii din societate care ar putea schimba situatia

Intr-o analiza postata recent pe Internet, Ciprian Mihali arata ca atunci cand un regim opresiv se instaureaza intr-o societate, exista la extremele ei doua minoritati: una a celor care exercita puterea si cea de a doua, a celor care se opun puterii, iar intre ele se afla trei mari categorii - diaspora, masa de manevra tacuta si aparatul de stat."Daca ne gandim ca pentru a pastra democratia vie este nevoie de curaj, de vointa si de putinta, atunci provocarile democratiei romanesti sunt acestea: cum sa dam putinta diasporei, cum sa dam vointa celor retrasi sau ascunsi si cum sa dam curaj celor din sistem?", a mai scris Ciprian Mihali pe Facebook.Intr-un interviu acordat Ziare.com in continuarea analizei sale, Ciprian Mihali vorbeste despre strategiile PSD si explica ce pot face cetatenii intre doua runde de alegeri pentru a limita sau chiar rasturna o astfel de putere discretionara.Ciprian Mihali a predat timp de 20 de ani filosofia la Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, a fost vreme de patru ani ambasador al Romaniei in Senegal, iar din 2016 lucreaza la Bruxelles pentru Agentia universitara a Francofoniei.Iata cateva dintre cele mai importante idei exprimate in interviul acordat Ziare.com:- Orice putere care se permanentizeaza (iar oamenii PSD-ului nu au fost niciodata in afara jocului puterii) cauta sa devina totala.- PSD a inteles foarte bine ca in ierarhiile de putere, care duc de la palatele bucurestene pana la ultimul consilier sau politist dintr-o comuna periferica, este nevoie de noduri umane care sa nu impiedice puterea, ci sa o faca sa circule usor si chiar sa o intensifice atunci cand vine de sus si trebuie transmisa in jos. Puterea e mai fluida prin oameni care nu i se opun, care stiu sa fie supusi fata de superiori si zbiri fata de inferiori.- Daca obiectivul tau este sa controlezi tot, sa capturezi toate resursele unei tari, atunci trebuie sa saturezi toate nodurile ierarhiilor si institutiilor cu oameni servili, amorali, privati de posibilitatea si de dorinta de a avea initiative sau de a se revolta.Citeste mai departe despre " Cum si de ce vrea regimul Dragnea sa ia puterea totala. Si trei categorii din societate care ar putea schimba situatia Interviu " pe Ziare.com