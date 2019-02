Cum va arata Parlamentul European dupa alegerile din 26 mai - Estimari bazate pe sondaje inclusiv din Romania

Componenta Parlamentului European in cea de a noua legislatura este anticipata printr-o agregare realizata de Kantar a sondajelor efectuate in statele membre, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com de Biroul de presa al Parlamentului European."Partidele sunt atribuite numai grupurilor politice existente sau acolo unde sunt deja afiliate unui partid politic european asociat. Toate noile partide si miscari, care nu si-au declarat inca intentiile, intra in categoria 'altele'.In urma proiectiei preferintelor electorale actuale din UE 27 asupra componentei Parlamentului dupa Brexit, viitorul legislativ reflecta un peisaj politic mai fragmentat ca niciodata. Urmatorul parlament va avea mai putini deputati (705) fata de actualul format (751) ", mai subliniaza sursa citata.In ceea ce priveste Romania, pe primul loc, conform celor mai recente sondaje, ramane PSD (26,5%) care ar urma sa obtina 10 locuri, urmat de PNL (23% - 8 locuri), Pro Romania (9,6% - 3 locuri), USR (9,2% - 3 locuri), ALDE (9% - 3 locuri), PLUS (6,8% - 2 locuri), PMP (5,6% - 2 locuri), UDMR (5,1% - 2 locuri), alte partide 5,1%.Conform graficelor, PSD este pe un trend descendent, in timp ce PNL este in crestere.Vezi care sunt estimarile in cazul familiilor europene:"Parlamentul va publica estimari actualizate la fiecare doua saptamani pana la finalul lunii aprilie si saptamanal in luna mai pana in ziua alegerilor. Sondajele initiale de la iesirea de la vot vor fi publicate pe 26 mai, pentru acele tari unde acestea vor fi realizate si unde votul se va termina, incepand cu orele 18.00 si apoi la fiecare ora pana la finalizarea rezultatelor partiale din toate statele membre.Primele alegeri directe pentru Parlamentul European au fost organizate acum 40 de ani, pe 12 iunie 1979. Alegerile din acest an vor fi cele mai importante din istoria Parlamentului, avand in vedere contextul politic, iesirea prognozata a Regatului Unit si provocarile politice si transfrontaliere majore. Cetatenii europeni se vor prezenta la vot intre 23-26 mai pentru a decide viitorul Europei", se mai arata in comunicatul PE.Atat partidele nationale, cat si cele europene se pregatesc intens pentru alegerile din 26 mai. In Romania, USR si PLUS au anuntat recent ca vor face alianta electorala, au stabilit deja lis ...citeste mai departe despre " Cum va arata Parlamentul European dupa alegerile din 26 mai - Estimari bazate pe sondaje inclusiv din Romania " pe Ziare.com