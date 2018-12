"Schimbarea este in puterea noastra", mai spune Ciolos, care multumeste "tuturor celor care aveti incredere ca asumat putem face lucrurile mai bine in jurul nostru"."Anul 2019 este decisiv. Poate fi anul schimbarii.In luna mai vom fi chemati sa alegem viitorul european al Romaniei si sa ne exprimam increderea intr-o Europa mai buna. Vor fi primele alegeri din 2016 incoace, in care, impreuna cu fortele politice responsabile, avem posibilitatea sa spargem valul hotiei, minciunii si populismului. Avem datoria sa incepem aceasta schimbare acum, cu atat mai mult cu cat, pentru sase luni, Romania se afla la conducerea Europei, la Presedintia Consiliului Uniunii Europene.La sfarsitul lui 2019 vom fi chemati sa decidem ce fel de om vrem in fruntea tarii: un presedinte cinstit, democrat, european sau unul corupt, mincinos, care viseaza sa conduca Romania dupa bunul lui plac", scrie Ciolos.El adauga ca deja in partidul PLUS sunt cateva mii de oameni si ii cheama pe cei care impartasesc aceleasi valori sa se alature noii formatiuni politice: "Suntem deja cateva mii de oameni in partidul PLUS. Vom fi mai multi. Daca va regasiti in valorile PLUS, veniti sa muncim impreuna pentru a schimba Romania in bine, sa aratam ca patriotismul nu se masoara in decibeli, ci in credinta ca onestitatea, profesionalismul si cinstea pot aduce bunastare (adeziune) ".Dacian Ciolos mai spune ca "anul 2019 este anul responsabilitatii" si incheie postarea cu urari de an nou: "Va doresc si ne doresc rod si spor in toate. La multi ani!" ...citeste mai departe despre " Dacian Ciolos: 2019 este decisiv, poate fi anul schimbarii " pe Ziare.com