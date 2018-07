Dacian Ciolos spune ca protestele au efecte si ca partidele din Opozitie trebuie sa arate ca lucreaza impreuna

"Faptul ca au iesit si ies in strada are un efect. Daca oamenii n-ar fi iesit in acest ultim an azi am fi fost mult mai departe cu abuzurile pe care cei care au majoritatea in Parlament acum le-au facut si le fac.In al doilea rand inteleg foarte bine ca oamenii acestia au nevoie de semnale puternice si din partea opozitiei si au nevoie sa vada ca alaturi de efortul pe care-l fac sunt alte actiuni concertate care sa duca la stoparea acestor abuzuri.Sunt constient ca, alaturi de miscarile civice, si partidele de Opozitie au un rol sa dea tot mai des semnalul ca intr-adevar lucreaza impreuna", a sustinut fostul premier la Digi 24.USR + Miscarea Romania ImpreunaReamintim ca Miscarea Romania Impreuna si USR, prin vocile liderilor lor, Dacian Ciolos si Dan Barna, au facut un apel pentru a coagula cat mai multe forte in jurul lor, pentru a-i sprijini in demersurile lor "pentru salvarea democratiei", pentru a impiedica impreuna coalitia PSD-ALDE sa modifice Codurile penale."In ultimele 18 luni democratia noastra a avut numai de suferit. Agenda politica a fost dedicata salvarii de la puscarie a lui Liviu Dragnea. Nu educatia, nu sanatatea, nu infrastructura tarii au fost prioritare, ci modificarea Codului Penal pentru a salva politicieni corupti. Scandalul, minciuna si manipularea sunt instrumentele folosite agresiv de catre coalitia de guvernare pentru a-si atinge scopurile.In cazul Dragnea, pentru prima data legea a fost modificata cu intentia clara de a anula o sentinta pronuntata de o instanta de judecata. Faptul ca dupa 30 de ani de la Revolutie niste politicieni folosesc puterea primita de la cetateni pentru a-si regla problemele penale personale este un semnal clar ca avem nevoie de o reforma profunda a clasei politice", se arata in apelul semnat de Ciolos si Barna.Ei precizeaza ca o coalitie parlamentara majoritara si-a folosit puterea legislativa ca sa intervina in procesul de Justitie, iar fundamentele dreptului, ale justitiei si ale moralei publice au fost demolate pe 4 iulie 2018 de parlamentarii PSD-ALDE.Ciolos si Barna spun ca pana acum au utilizat toate instrumentele parlamentare si civice pe care le-au avut la dispozitie "pentru a-i opri din sprintul lor catre ma ...citeste mai departe despre " Dacian Ciolos spune ca protestele au efecte si ca partidele din Opozitie trebuie sa arate ca lucreaza impreuna " pe Ziare.com