Dacian Ciolos dezvaluie strategia PSD pentru desfiintarea Pilonului II de pensii: Repartizeaza tensiunea in serii mici, pentru a nu rupe coarda

"PSD se joaca din nou cu nervii si cu pungile romanilor care contribuie la Pilonul II de pensii, dupa o metoda deja testata: lanseaza ideea unui proiect de lege care ar putea enerva contribuitorii, asumat de institutii ale statului (nu cel 'paralel' ci cel condus de PSD) dupa care iese un membru marcant al aceluiasi partid de guvernamant care contrazice proiectul in cauza", sustine Dacian Ciolos, intr-o postare pe Facebook Fostul premier explica modul de operare al coalitiei de guvernamant, care incearca astfel sa nu ostilizeze dintr-o data contribuabilii si merge cu pasi mici, dar siguri, spre deznodamantul urmarit."Tactica asta au mai folosit-o. Este menita sa repartizeze tensiunea ce se poate acumula intinzand nervii in mai multe serii mici, pentru a nu rupe coarda in momentul in care masura chiar va fi luata.Din pacate pare tot mai clar faptul ca bugetul ajunge pe drojdii si e nevoie sa se deturneze conductele care alimenteaza bazinul de rezerva al cetatenilor (Pilonul II) spre bazinul curent al Guvernului care incepe sa sece.Cam la asta se reduce 'bunastarea' pesedista. Te faci stapan pe robinetele si conductele celor care produc si pui eticheta ta pe produsul final imbuteliat si distribuit ca fiind al tau", spune Dacian Ciolos.Reactia fostului premier vine dupa ce Guvernul a publicat un proiect de lege care prevede suspendarea contributiilor la Pilonul II de pensii private incepand cu 1 iulie, dupa care Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a dezmintit si a dat vina pe Comisia de Prognoza si Statistica pentru initiativa."Iresponsabililor, nu mai cheltuiti ce nu aveti, nu va mai jucati cu banii cetatenilor!", incheie Dacian Ciolos.