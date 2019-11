Dacian Ciolos: Dupa 2-3 ani de stat in strada, oamenii au inteles ca votul conteaza. E modul prin care se pot schimba lucrurile

Dacian Ciolos a votat la Liceul de Muzica din Brasov, localitate in care are un birou de europarlamentar."Am votat pentru ca Romania sa mearga definitiv pe calea democratiei, a cinstei si a competentei, pentru ca oamenii de bun simt sa poata sa isi construiasca aici un trai, fara sa fie nevoiti sa plece, si cei care au plecat sa aiba motive sa vina inapoi.Votul de astazi ar trebui sa puna definitiv capat ideii ca votam de frica, raul cel mai mic, si sa putem in turul doi sa avem o dezbatere de idei legat de modul in care Romania ar trebui sa evolueze in urmatorii ani", a declarat Dacian Ciolos la iesirea de la urne.Intrebat de jurnalisti cum comenteaza prezenta ridicata la vot, liderul PLUS a remarcat ca, "dupa 2-3 ani de stat in strada, oamenii au inteles ca votul conteaza"."Iata, de la europarlamentare incoace, se pare ca partea asta din Romanie, care doreste modernizarea, incepe sa se faca tot mai auzita. Si se face auzita in mod eficient, prin vot, pentru ca asta e modul cel mai de impact de a schimba lucrurile. (...)Multi imi spun ca au inteles ca se pare construi o Romanie normala, a bunului simt, dar ca nu e suficient sa traim in normalitate, trebuie sa evoluam si trebuie sa construim noi lucrurile mai bine, prin implicarea fiecaruia. Si dupa luni si ani de stat in strada, iata, avem doi ani 2019 si 2020, cu alegeri, care vor fi determinanti pentru ceea ce se va intampla in Romania pana in 2028-2030.Si oamenii ies la vot, si aici si in afara, in diaspora. Un lucru care ma bucura foarte mult si care nu ma surprinde", a declarat Dacian Ciolos.De asemenea, intrebat ce parere are despre faptul ca romanii din strainatate au putut vota lejer de data aceasta, fara a mai sta ore in sir la coada, Dacian Ciolos a subliniat: "Daca o parte dintre politicieni nu s-ar fi temut de diaspora, lucrul acesta s-ar fi putut intampla mai demult"."E mai bine ca avem in sfarsit si o alta forma de reunificare a Romaniei, cea din interior cu cea din exterior. Pentru ca sunt multi. 4-5 milioane de romani in afara sunt foarte multi", a mai adaugat liderul PLUS.Citeste mai multe despre:LIVE Ziua alegerilor: S-a deschis urnele si in tara. Pe cine trimitem in turul ...citeste mai departe despre " Dacian Ciolos: Dupa 2-3 ani de stat in strada, oamenii au inteles ca votul conteaza. E modul prin care se pot schimba lucrurile " pe Ziare.com