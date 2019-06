Acesta si-a confirmat candidatura pentru publicatia Politico: "Da, candidez!".Conform sursei citate, Ciolos este principalul favorit dupa ce fostul ministru francez pentru Europa, Nathalie Loiseau, s-a retras din cursa."Bineinteles, increderea cetatenilor vine cu o imensa responsabilitate. Ei se asteapta la o Europa diferita si mai buna. Se asteapta la rezultate concrete. Trebuie sa gestionam situatia protectiei sociale si trebuie sa facem cetatenii mai puternici in fata revolutiei digitale, de exemplu. Trebuie sa facem o treaba mai buna privind schimbarile climatice. Trebuie sa gasim o solutie pentru migratie, pentru ca eforturile sa fie intelese mai bine. Trebuie sa oferim de asemenea putere mediului de afaceri si start-up-urilor", a precizat Ciolos pentru Politico."In mandatul meu, sunt pregatit sa imi dedic toata energia si eforturile pentru a face ca acest grup si aceasta noua abordare privind politica sa functioneze si sa aduca rezultate concrete pentru cetateni", a adaugat acesta.Din Renew Europe fac parte membrii ALDE, La Republique En Marche (partidul presedintelui francez Emmanuel Macron), alianta USR-PLUS, precum si altii. Partidul lui Macron a informat ca a dorit sa evite cuvantul "liberal" pentru ca este folosit des in Franta cu sens negativ ca o reprezentare a ultra-capitalismului "fara suflet".Gruparea are in total de 110 locuri in noul parlament, cu 41 mai multe decat vechiul grup ALDE, in mare parte datorita partidului lui Macron precum si Liberal Democratilor din Marea Britanie. Delegatia franceza este cea mai numeroasa din noul grup.Citeste si: Grupul Renew Europe din Parlamentul European anunta ca Ponta nu e membru, doar USR-PLUS ...citeste mai departe despre " Dacian Ciolos e principalul favorit la sefia grupului Renew Europe din Parlamentul European: Da, candidez! " pe Ziare.com