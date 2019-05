"Eu nu ma duc la Bruxelles sa fac figuratie. Mie nu mi-e teama ca o sa ma manipuleze alti europeni in interesul lor pentru ca eu am radacinile aici, stiu bine cum se iau deciziile acolo si am coloana vertebrala", arata Dacian Ciolos, intr-un videoclip de campanie inedit lansat joi seara pe Facebook Liderul PLUS apare la volanul unei masini, apoi intr-un camp de rapita, intr-o tinuta informala, vorbind liber.La numai o ora dupa lansare, clipul avea peste 48.000 de vizualizari, 6.600 de aprecieri si peste 1.400 de distribuiri, precum si cateva sute de comentarii."Toate lumea stie ca nu-s politician de meserie, asa ca nu ma pricep la discursuri populiste. Si nici nu-mi stau bine. Dar n-am nevoie sa ma bat cu pumnu-n piept despre cat de mandru sunt ca sunt roman. Pentru ca sunt, pur si simplu. Pentru mine oricum nu exista alt pamant european si e datoria mea dar si in interesul meu sa construiesc o Romanie de care sa fiu mandru", mai spune liderul PLUS."O sa fiu romanul care decide pentru Europa, pentru ca sunt roman, am experienta si stiu cum stau lucrurile acasa", este mesajul de final al lui Dacian Ciolos....citeste mai departe despre " Dacian Ciolos: Eu nu ma duc la Bruxelles sa fac figuratie. O sa fiu romanul care decide pentru Europa " pe Ziare.com