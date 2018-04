Intrebat daca va candida la alegerile europarlamentare din 2019, fostul premier a raspuns: "Lucrurile astea o sa le discutam in partid, dupa ce partidul va fi infiintat, dar personal, da, imi doresc acest lucru. Am tot fost acuzat in ultima vreme ca nu mi-am asumat pana acum niciodata o candidatura si in conditiile acestea, am spus ca daca intru in politica, voi candida la primele alegeri, oricare ar fi ele.Deci in masura in care primele alegeri vor fi alegeri europarlamentare si cu atat mai mult cu cat am o experienta pe domeniul acesta, daca in partid vom considera ca asta e o solutie buna si ca pot sa aduc un plus, voi candida".El a precizat ca obiectivul partidului Miscarea Romania Impreuna este ca dupa alegerile parlamentare din 2020, sa poata forma un Guvern.Despre pozitionarea Miscarii Romania Impreuna, Ciolos a spus ca "Vrem sa fie un partid de masa si sa-i reprezinte pe toti cei care pana acum au considerat ca n-are rost sa se amestece in politica sau ca politica nu e pentru ei, ca societatea trebuie condusa de altii si care in sfarsit, dupa ce s-a intamplat in ultimii ani si mai ales anul trecut, au inteles ca trebuie sa se implice".Citeste mai multe despre Dacian Ciolos la RFI: Vrem ca noul partid sa fie unul de masa; imi doresc sa candidez la europarlamentare pe RFI RomaniaCiteste si:Il va sustine Miscarea Romania Impreuna pe Iohannis pentru al doilea mandat? Ciolos evita un raspuns directCati oameni s-au inscris in partidul lui Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, in 48 de oreDacian Ciolos: Romania are nevoie de oameni tineri care trebuie sa fie pregatiti sa isi asume un viitor politic ...citeste mai departe despre " Dacian Ciolos: Imi doresc sa candidez la europarlamentare " pe Ziare.com