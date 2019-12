Dacian Ciolos, la final de 2019: Se inmultesc semnele bune in Romania, 2020 poate fi anul unui nou inceput

Intr-o postare pe Facebook , Dacian Ciolos vorbeste despre motivele pentru care a intrat in politica si despre etapa pe care a reprezentat-o 2019 in proiectul politic pe care si l-a asumat si care are ca "prim termen de validare" sfarsitul anului 2020."2019 a fost un an pe care l-am dedicat in mare parte proiectului politic inceput in 2018 si care are ca prim termen de validare sfarsitul anului 2020.Am intrat in politica pentru ca Romania are nevoie de o schimbare profunda si am vrut sa fiu printre aceia care o sustin asumat", spune Dacian Ciolos.Liderul PLUS vorbeste despre evolutia Romaniei in ultimii, semnele bune, dar si "defectiunile" din 2019 si perspectivele din 2020."Am vazut cum, in acesti ultimi ani, se inmultesc semnele bune: societatea, in ansamblul ei, se maturizeaza, diaspora se mobilizeaza, tara trece printr-o perioada cu potential bun de dezvoltare economica, Uniunea Europeana se afla la o rascruce de drumuri dupa ultimele ale geri europene, cu oportunitati pentru ca Romania sa devina un jucator european, iesind din conditia sa, cumva autoimpusa, de tara de periferie.In ciuda acestor semne bune, insa, ne-au pus pe jar si in 2019 foarte multe defectiuni in functionarea normala a societatii, a institutiilor statului, o tentativa de control politic a unor institutii esentiale pentru democratie, o presiune mare asupra justitiei.Dar toate acestea pot fi transformate in oportunitati de schimbare reala si profunda, acum, la 30 ani de la caderea comunismului.2020 poate fi anul unui nou inceput, provocat de noi, din interior, nu asteptat din afara. Dar poate fi si un nou moment ratat daca ne multumim cu putin, cu carpeli pe ici, pe colo. De data aceasta, putem mult mai mult decat o timida stabilizare, pentru ca am invatat sa vrem, sa cerem, dar si sa facem lucrurile noi insine", spune Ciolos in postarea de pe Facebook.Dacian Colos considera ca momentele-cheie pentru ca schimbarile din ultimii ani sa prinda contur vor veni in 2020."Tot ceea ce ne-a facut sa suferim colectiv in 2017 si in 2018 ne-a dat si determinarea de a iesi masiv la vot in doua randuri in 2019, iar diferenta se vede deja. Dar momentele-cheie pentru ca aceasta schimbare sa prinda contur s ...citeste mai departe despre " Dacian Ciolos, la final de 2019: Se inmultesc semnele bune in Romania, 2020 poate fi anul unui nou inceput " pe Ziare.com