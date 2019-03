"PSD nu poate fi infrant decat de un partid mare. PSD poate pierde alegerile in fata unei coalitii, dar nu mai e suficient sa piarda guvernarea printr-o simpla alternanta la putere. Este nevoie de o infrangere care sa il forteze sa se reformeze total sau sa dispara. Planul nostru, al PLUS, este sa construim un partid cu o retea puternica", a declarat fostul premier Dacian Ciolos, sambata, la Galati.Liderul PLUS sustine ca regiunea de sud-est a tarii este "o regiune pe care PSD a luat-o in stapanire vreme de 30 de ani si in care a intretinut cu buna stiinta saracia si subdezvoltarea, facandu-i pe oameni dependenti de ajutorul de la centru. Aceasta inselatorie trebuie sa inceteze"."Ca sa producem o schimbare profunda si durabila", mai spune Ciolos, "e nevoie de o politica noua, capabila sa inteleaga nevoile si aspiratiile oamenilor de toate felurile, sa-i asculte si sa-i sprijine cinstit. Saracirea programatica a unor zone din Romania a distrus sate si orase, a distrus legaturile dintre oameni si a facut sa scada pana aproape de disparitie increderea ca putem sa o ducem mai bine in Romania".V.D. ...citeste mai departe despre " Dacian Ciolos: PSD poate fi infrant si obligat sa se reformeze total sau sa dispara " pe Ziare.com