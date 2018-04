Dacian Ciolos: Romania are nevoie de oameni tineri care trebuie sa fie pregatiti sa isi asume un viitor politic

"Dupa tot ce s-a intamplat in februarie 2017 cu Ordonanta 13 si nu numai, ne-am dat seama ca Romania are nevoie de oameni tineri care trebuie sa fie pregatiti sa isi asume un viitor politic. Astfel, am pregatit o alternativa politica, un brat politic, care sa iasa din Platforma 100", a declarat Dacian Ciolos, duminica seara, la Realitatea TV.Fostul premier a explicat de ce a ales sa intre, in cele din urma in politica, dupa ce, in tot acest timp, de la incheierea guvernarii sale tehnocrate, a refuzat sa se inscrie intr-un partid existent."Este un an in care multi romani au inteles ca nu mai trebuie sa asteptam ca altcineva sa faca lucrurile in tara si ca plecarea din tara nu este o solutie pe termen lung, ci doar una de disperare", a declarat Dacian Ciolos.Acesta a mai precizat ca noul sau partid se va adresa in primul rand societatii civile si antreprenoriatului, avand o orientare echilibrata, de centru." (Miscarea Romania Impreuna -n.red.) va fi in zona de centru. Insa, in momentul in care vom defini masurile din programul politic, noi vrem sa discutam cu oamenii, cu membrii, nu vrem sa impunem o ideologie.Noi lucram deja la programul politic cu cei din Platforma Romania 100, care vor sa fie membri ai acestui partid. Dar, in loc de a defini de sus in jos o doctrina, noi vrem sa mergem mai degraba invers. Marea problema in Romania nu a fost lipsa de ideologie; mai important este care sunt reformele necesare, care sunt solutiile fezabile si de acolo sa decurga si ideologia.In schimb, nu vad cum am putea construi un program care sa nu mobilizeze antreprenoriatul, pe de o parte, si societatea civila, pe de alta parte, care a dezvoltat multe proiecte ce pot fi exemplu pentru Guvern. Intre acesti doi piloni - antreprenoriatul si societatea civila - vom construi ideile si experienta lor se va regasi si mai departe in ceea ce vrem sa facem", a mai spus Ciolos.Dupa ce fostul premier a anuntat vineri lansarea partidului Miscarea Romania Impreuna, cateva mii de romani s-au inscris ca sustinatori pe site-ul www.romaniaimpreuna.ro, iar multi dintre ei vor sa se inscrie ca membri in noul partid.V.D. ...citeste mai departe despre " Dacian Ciolos: Romania are nevoie de oameni tineri care trebuie sa fie pregatiti sa isi asume un viitor politic " pe Ziare.com