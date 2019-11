Dan Barna a votat impreuna cu toata familia: Astazi, Romania decide cum va arata turul doi si daca vom avea dezbateri (Video)

Dan Barna a mers pe jos la sectia de votare 52 din Sibiu, impreuna cu sotia, fratele, sora si tatal sau, iar la sectie si-a intalnit si mama. Mica plimbare la urne a fost transmisa live pe Facebook "E finalul primei 'extrageri', de luni incepem 'extragerea' a doua", a spus Dan Barna, aratandu-se optimist si increzator ca "rezultatul va fi cel pe care ni-l dorim cu totii".Liderul USR a mai spus ca este un moment asteptat - la 30 de ani de la Revolutie tanara generatie sa se implice si in politica. "Ii incurajez pe oameni sa isi sune prietenii, familiile, vecinii sa voteze. Cu cat participarea va fi mai mare, cu atat vom sti ca asta e ceea ce isi doreste societatea in acest moment", a mai declarat el."Miza acestor alegeri este capacitatea noastra, ca natiune, sa transmitem un mesaj foarte clar despre cum vrem sa arate urmatorii 5 ani", a mai spus Dan Barna.Candidatul USR-PLUS a fost salutat pe traseu de mai multi sibieni, care i-au urat succes.Foto: Facebook / Dan Barna"Aici e puterea cetatenilor astazi!", a declarat Dan Barna in momentul in care a introdus buletinul de vot in urna, ridicand stampila de vot (foto).In timp ce astepta sa voteze toata familia, liderul USR a facut poze cu cativa dintre alegatori, a dat mana cu ei si i-a invitat sa isi aduca prietenii si familiile la vot, dupa care a iesit la declaratii."Am votat astazi pentru schimbare, pentru o Romanie care incepe sa faca schimbarea acum, nu peste 5 ani. Este un vot pentru viitor, in care am foarte mare incredere. Am venit impreuna cu familia mea, sunt aici si cei doi colegi, presedintele USR si coordonatorul PLUS, pentru ca a fost un efort de echipa si sunt foarte optimist de rezultat.Luati-va prietenii, familia, colegii, pe toti cei apropiati si mergeti la vot! Exprimati-va credinta dvs pentru viitorul Romaniei, oricare va fi aceasta credinta. Astazi, stampila aceea mica este puterea pe care o are fiecare cetatean, astazi putem sa avem impreuna Romania pe care ne-o dorim (...) Astazi, Romania decide cum va arata turul doi si daca vom avea dezbateri sau daca vom ramane in aceeasi secventa in care suntem de 30 de ani", a mai spus, printre altele, Dan Barna la iesirea de la vot.Cit ...citeste mai departe despre " Dan Barna a votat impreuna cu toata familia: Astazi, Romania decide cum va arata turul doi si daca vom avea dezbateri (Video) " pe Ziare.com