Dan Barna: Alianta USR PLUS va avea un candidat unic la prezidentiale, care va ajunge in turul doi cu Iohannis

"Chiar acum am incheiat o noua runda de discutii si de negocieri cu colegii nostri din PLUS, probabil ca intr-o saptamana jumatate - doua saptamani vom avea si o decizie finala in cadrul aliantei. Sambata avem un congres al USR in care, conform statutului, va fi nominalizat candidatul USR pentru participarea la cursa prezidentiala. (...) Vom avea, sper eu, in cateva zile si decizia Aliantei. (...) Va fi un candidat unic al Aliantei USR PLUS, fara indoiala, da", a spus Barna la B1 Tv.In ce priveste stabilirea candidatului Aliantei USR PLUS la prezidentiale, Dan Barna a afirmat ca se va urmari mai mult strategia politica si se vor lua mai putin in discutie sondajele de opinie."Nu discutam foarte mult pe sondaje, evident, le-am vazut, discutam mai mult pe strategie politica, pentru ca Alianta USR PLUS sa poata avea un mesaj coerent si credibil, un mesaj consistent despre ceea ce vom face din 2020, dupa ce vom veni la guvernare. Si din aceasta perspectiva si candidatul la prezidentiale este un pas necesar, prin care vom avea ocazia sa transmitem acest mesaj al Aliantei USR PLUS, acest mesaj de Romanie moderna si Romanie de viitor in care noi credem foarte mult", a declarat liderul USR.Dan Barna a mentionat ca este o probabilitate "foarte mare" ca USR - PLUS sa aiba o propunere de tandem, adica un candidat pentru prezidentiale alaturi de un candidat pentru functia de premier."Ideea este ca vom avea, cu o probabilitate foarte mare, o propunere de tandem, candidat la prezidentiale si candidat pentru pozitia de premier, astfel incat sa putem construi mai departe si scenariul de Romanie proeuropeana, scenariu pe care Alianta USR PLUS il va duce in dezbaterea publica si in campania pentru prezidentiale si apoi la alegerile locale si la alegerile nationale, obiectivul nostru fiind (...) guvernarea din toamna, iarna lui 2020, problema guvernarii si reasezarea Romaniei pe o directie proeuropeana", a adaugat Barna.Liderul USR a punctat ca stabilirea candidatului la prezidentiale se va face dupa o analiza pragmatica. "Analiza nu se face dand cu banul sau cine striga mai tare, este o analiza foarte pragmatica (...) cu plusuri si minusuri, oportunitati si elemente ...citeste mai departe despre " Dan Barna: Alianta USR PLUS va avea un candidat unic la prezidentiale, care va ajunge in turul doi cu Iohannis " pe Ziare.com