Dan Barna anunta ca USR nu isi va face campanie la protestul din Piata Victoriei, din respect pentru romani

"In istoria unei natiuni exista date care isi pierd rapid rezonanta de cifra de calendar si devin simboluri care poarta in ele emotia unei societati sau generatii. 1 decembrie, 9 mai, 24 ianuarie sau 22 decembrie sunt astfel de date. Oamenii retin impresia si emotia unui eveniment major si dupa o vreme, niste ani, data lui devine referinta afectiva a acelei tari. Nu cred ca exista convertire mai rapida a datei in simbol precum in cazul lui 10 august", scrie Dan Barna pe Facebook "10 august are in el toata speranta Romaniei alungate de 30 de ani care infloreste pe celelalte meridiane pentru ca aici nu ne-am priceput sau nu am vrut sa-i dam vreo sansa. (...)10 august are in el toata durerea Romaniei batjocorite ai carei cetateni veniti de departe la un protest pasnic au fost fugariti, batuti si gazati de un stat care si-a folosit jandarmii nu pentru a proteja, ci pentru a imparti teroare si groaza", scrie liderul USR."Am fost acolo anul trecut, ne-am luat ratia de gaz si bastoane distribuita de Guvern. Membrii nostri vor fi si astazi in Piata Victoriei, printre cetateni, alaturi de ei, asa cum suntem de trei ani. Nu vom strange semnaturi in piata si nu vom face acolo campanie. 10 august este de-acum despre respectul Romaniei de pretutindeni. Respect diaspora, respect Romania", conchide Barna.Ciolos si Barna, in Piata Victoriei: Trebuie organizate alegeri anticipate, pentru ca Romania sa nu ajunga o anexa a RusieiReactia vine dupa ce Uniunea Salvati Romania a denuntat intr-un comunicat faptul ca responsabilii de represiunea protestului din 10 august 2018 nu au fost trasi la raspundere si ca in ultimul an nu s-au schimbat suficient de multe lucruri in Romania, astfel ca membrii sai vor iesi din nou in strada, sambata, la aniversarea protestului Diasporei.Membrii USR vor fi si astazi in piata: La un an de la 10 august insangerat, nu s-au schimbat foarte multeIohannis cauta sprijin pentru alegeri in Piata Universitatii: Sper sa obtin un numar suficient de semnaturi...