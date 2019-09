Mai mult, Dan Barna afirma intr-un interviu acordat Ziare.com ca e nevoie de o reforma constitutionala in care sa decidem ce fel de republica suntem:"Dualitatea aceasta in care cine are ghioaga mai mare il fugareste pe celalalt ne-a adus in situatia asta. Trebuie sa stabilim ce republica vrem sa fim si sa reechilibram. Ar trebui, de exemplu, ca daca referendumul respinge demiterea presedintelui in caz de suspendare, presedintele sa poata la randul sau dizolva Parlamentul a doua zi".Citeste si urmareste interviul integral acordat de Dan Barna, in care spune ce fel de premier ar numi, daca ar fi presedinte si cum ar fi gestionat decizia CCR in ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi.Candidatul USR-PLUS se pronunta pentru o republica de tip prezidential, "in care votul cetatenilor sa aiba o consistenta mare in directia in care merge statul", dar si pentru puteri mai mari pentru presedinte:"Nu voi fi presedinte pe viata. Am incredere ca Romania are nevoie de directie si de nivel de implicare civica, care poate fi realizat in aceasta modalitate. Romania are nevoie de educatie civica si comunitara, care genereaza efecte dupa 15-20 de ani, abia dupa aceea vom putea vorbi de alte tipuri de guvernare.E vorba si de istoria noastra. In toata istoria, Romania a avut directii date de lideri, a avut incredere in lideri mai degraba decat unii in altii."...citeste mai departe despre " Dan Barna: Ar trebui recuplate alegerile si presedintele ar trebui sa aiba puteri mai mari (Video) " pe Ziare.com