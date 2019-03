"As incepe cu una din legile lui Murphy, care spune ca nu esti niciodata prea batran, pentru a gasi un nou mod de a te face de ras. Ceea ce face Tudorel Toader cu aceasta scrisoare este inca o modalitate de a se face si mai ales de a ne face, ca si Guvern al Romaniei, de ras pe plan international.In mod obiectiv, ceea ce vede toata Europa si toata lumea, vorbim si de partenerul american, este ca Romania in momentul de fata este condusa de niste indivizi, o parte din ei condamnati penali, o parte din ei in diverse faze de cercetare penala si Tudorel Toader este perceput ca fiind avocatul acestor condamnati penali", a declarat Barna pentru RFI Romania.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a trimis o scrisoare catre Financial Times in care sustine ca nu are nimic personal impotriva Laurei Codruta Kovesi, dar considera ca aceasta nu ar trebui sa ocupe postul de procuror-sef european.Citeste mai multe despre Dan Barna, despre Toader: Nu esti niciodata prea batran, ca sa te faci de ras pe site-ul RFI Romania. ...citeste mai departe despre " Dan Barna, despre scrisoarea lui Toader din Financial Times: Nu esti niciodata prea batran, ca sa te faci de ras " pe Ziare.com