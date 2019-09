Dan Barna, dupa deciziile CCR in cazul lui Iohannis si Dancila: Nu e alta solutie decat anticipate

"Deciziile de azi ale Curtii Constitutionale arata ca, pentru solutionarea crizei politice, nu e alta solutie decat plecarea Guvernului si organizarea de alegeri anticipate. Faptul ca doamna Dancila a amanat la nesfarsit prezentarea in Parlament asteptand sa fie obligata de o decizie a Curtii e rusinos pentru PSD si daunator pentru tara.Pe de alta parte, decizia care sileste presedintele sa numeasca ministrii interimari ne arata ca tot ce a obtinut pana acum domnul Iohannis nu a fost decat o amanare care nu a ajutat la nimic. O serie lunga de amanari nu e o rezolvare a crizei. E doar un pas in lateral", a scris Barna, pe Facebook Potrivit acestuia, partidele de Opozitie trebuie sa faca repede primul pas - depunerea motiunii de cenzura."Fac si pe aceasta cale un apel. Acest Guvern trebuie sa plece, aceasta criza trebuie sa inceteze", a conchis liderul USR.Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit miercuri ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis pe tema refuzului sefului statului de revocare din functie a unor ministri si de desemnare a interimarilor, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali din CCR.Totodata, judecatorii constitutionali au stabilit, referitor la desemnarea ministrilor plini, ca nu exista conflict intre premier si presedinte, seful statului nefiind obligat sa semneze decretele de numire a acestora. ...citeste mai departe despre " Dan Barna, dupa deciziile CCR in cazul lui Iohannis si Dancila: Nu e alta solutie decat anticipate " pe Ziare.com