Dan Barna, la primul miting electoral: A vorbit despre ce fel de presedinte vrea sa fie, cum se poate schimba Romania si vulnerabilitatile sale

Cred ca romanii vor trimite PSD-ul la marginea spectrului politicPresedintele USR, Dan Barna, a spus ca, in opinia sa, este putin probabila o confruntare intre candidatii USR-PLUS si PSD in al doilea tur al alegerilor prezidentiale. El crede ca, daca in al doilea tur al alegerilor vor intra candidatii USR-PLUS si PNL, "va fi un semnal puternic ca romanii au inteles ca varianta post-comunista, PSD-ista care ne-a scufundat treizeci de ani a iesit din istorie". "Eu cred ca romanii vor trimite PSD-ul la marginea spectrului politic, acolo unde-i este locul", afirma Barna."Eu cred ca romanii vor trimite PSD-ul la marginea spectrului politic, acolo unde-i este locul. Imaginati-va cum va arata un tur doi intre candidatul PNL si candiatul USR-PLUS. Va fi un semnal puternic ca romanii au inteles ca varianta aceasta post-comunista, PSD-ista care ne-a scufundat treizeci de ani a iesit din istorie si va fi un mesaj care arata insanatosire", a afirmat presedintele USR, marti dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa la Constanta.Liderul USR a spus ca, in opinia sa, este "foarte putin probabil" ca in turul doi al alegerilor prezidentiale sa intre Dan Barna si Viorica Dancila.Candidatul Aliantei USR-PLUS a afirmat, de asemenea, ca pe 26 mai, Romania "si-a spalat fata la nivel european" si ca "Romania nu a contat niciodata cum conteaza de cateva luni de cand USR-PLUS este prezent la Bruxelles"."Ne-am spalat fata la nivel european si acum trebuie sa incepem sa ne reparam si tara. Primele alegeri sunt aceste prezidentiale cand eu voi ajunge la Cotroceni si va incepe mesajul acela de incredere de care ma intreaba oamenii in strada, apoi vom castiga alegerile locale, vom da primarul Bucurestiului, vom da primarul Constantei si ai marilor orase si apoi vom forma un guvern pe care Romania se va putea baza. Acesta este obuiectivul si aceasta este directia spre care se indreapta societatea", a spus candidatul USR-PLUS.Vulnerabilitatile din campania electoralaIntrebat care sunt vulner ...citeste mai departe despre " Dan Barna, la primul miting electoral: A vorbit despre ce fel de presedinte vrea sa fie, cum se poate schimba Romania si vulnerabilitatile sale " pe Ziare.com