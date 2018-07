Dan Barna: Liviu Dragnea nu mai are nicio problema penala

"Inca o zi neagra pentru Romania. Foarte simplu, PSD a dezincriminat abuzul in serviciu, Liviu Dragnea a fost condamnat pentru abuz in serviciu, Liviu Dragnea tocmai a fost dezincriminat. Practic, Romania, de astazi, nu mai este o democratie, este un stat autoritar sub conducerea lui Liviu Dragnea. In mod concret, Liviu Dragnea a fost condamnat de o instanta, dupa 10 zile partidul sau a modificat exact articolul din Codul penal referitor la abuzul in serviciu, astfel incat Liviu Dragea nu mai are nicio problema penala in acest moment", a spus Dan Barna.El a mai explicat ca Liviu Dragnea "a furat banii copiilor pentru partid", iar partidul a decis ca a fost firesc."Liviu Dragnea a furat banii copiilor pentru partid, iar partidul a spus foarte clar ca acest lucru nu este ilegitim sau o infractiune, ci este un lucru normal si firesc sa foloseasca banii copiilor sarmani pentru partid. In acest moment, Romania s-a indeparat complet de ideea de stat de drept, este un stat pur autoritar si singura perspectiva pe care o mai avem este aceea sa punem in Constitutie ca penalii, persoanele condamnate penal definitiv, sa nu mai poata sa faca legi, pentru ca iata ce ni s-a intamplat. Aceste persoane au facut legi si si-au sters pedeapsa prin decizia Comisiei juridice (Comisia speciala pentru legile justitiei - n.r.) ", a mai spus Barna.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in 21 iunie la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, pentru instigare la abuz in serviciu. El a fost achitat pentru infractiunea de fals intelectual. Ceilalti inculpati in acest dosar au primit inchisoare cu suspendare, cu exceptia fostului director executiv al DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, condamnata la trei ani si sapte luni de inchisoare cu executare. Decizia instantei supreme nu este definitiva, putand fi atacata la completul de cinci judecatori.Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a adoptat, luni, modificarea articolului 297 din Codul penal cu privire la infractiunea de abuz in serviciu, astfel ca infractiunea nu se pedepseste daca prejudiciul este pana ...citeste mai departe despre " Dan Barna: Liviu Dragnea nu mai are nicio problema penala " pe Ziare.com