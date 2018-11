Dan Barna: Norocul ni s-a terminat. Nu mai putem sta deoparte, condusi de corupti si incompetenti

Liderul USR sustine ca "Romania centenara a fost creata de cei care nu au stat deoparte" si a transmis un avertisment: "Norocul ni s-a terminat, dragi prieteni", cu actuala conducere a tarii."In urma cu o suta de ani, Petre Carp spunea ca Romania are prea mult noroc sa mai aiba nevoie de politicieni si, daca ne uitam unde este Romania azi - UE, NATO, parteneriat cu SUA - da, inclinam sa ii dam dreptate lui Carp.Numai ca el spunea asta cand in fruntea statului roman erau Regele Ferdinand, maresalul Averescu, Ionel Bratianu, Barbu Delavrancea sau Nicolae Titulescu. Azi in fruntea Romaniei sunt Liviu Dragnea, Viorica Dancila sau Florin Iordache. Dragi romani, cred ca norocul ni s-a terminat", a spus Dan Barna, in cadrul sedintei comune solemne a Senatului si Camerei Deputatilor consacrate celebrarii Centenarului Marii Uniri.De altfel, liderul USR a precizat ca, in urma cu cativa ani, niciunul dintre membrii USR nu visa ca va ajunge politician, dar ca acest lucru s-a intamplat pentru ca niciunul dintre reprezentantii acestei formatiuni "nu a mai vrut sa stea deoparte si sa se uite la televizor cum viitorul lui si al celor din jur este decis de politicieni corupti si incompetenti".Astfel, Dan Barna a subliniat ca a venit randul tuturor celor care le pasa de viitorul lor si al Romaniei."Acum o suta de ani Romania Mare era tara la care visasera generatii intregi de romani, dar azi patru milioane de romani sunt nevoiti sa traiasca departe de tara in speranta unei vieti mai bune. Norocul ni s-a terminat, dragi prieteni, ni s-a terminat. Nu mai putem sta deoparte.De-a lungul acestui Centenar romanesc, in fiecare generatie au fost romani care au ales sa nu stea deoparte: soldatii care au murit la Marasti, Marasesti si Oituz si care prin jertfa lor au facut posibila Romania Mare; studentii care in '45 au iesit in strada intr-o incercare disperata de a opri instaurarea regimului comunist; muncitorii care au sfidat Securitatea si au intrerupt munca in '77 in Valea Jiului sau in '87 la Brasov si toti cei care au sfidat gloantele in 1989 si au indepartat dictatura comunista. Romania noastra, Romania centenara a fost creata de cei care nu au stat deoparte", a mai spus Barna....citeste mai departe despre " Dan Barna: Norocul ni s-a terminat. Nu mai putem sta deoparte, condusi de corupti si incompetenti " pe Ziare.com