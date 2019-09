Dan Barna: Nu voi desemna niciodata o paiata profesionala premier, nu voi semna lucruri in care nu cred, cu suspendarea pe masa! Interviu video

Intr-un interviu acordat Ziare.com, marcat si de momente surprinzatoare, Dan Barna a spus ca una dintre provocarile sale de viitor presedinte va fi sa alcatuiasca o echipa de consilieri cu nivel de competenta foarte mare: "Asa ma asigur ca voi putea apara statul dincolo de competentele mele pe un domeniu sau altul. Intotdeauna exista o solutie. Intotdeauna am gasit o solutie in limita legii si am reusit sa merg mai departe".Iata principalele declaratii ale lui Dan Barna:- Vreau sa fiu presedintele acestei tari. Cred ca e nevoie de un presedinte care sa dea mesajul pozitiv de incredere si speranta de care oamenii au nevoie. Presedintele da mesajul de incredere care sa faca oamenii buni sa vrea sa faca lucruri.- Sunt un om cu mare incredere in capacitatea lui de a gasi solutii. Asta vine din capacitatea de a ridica privirea de la sireturi si de a ma uita spre orizont, spre obiectiv. In viata mi-au iesit toate proiectele, sunt genul de antreprenor care, daca isi stabileste un obiectiv, foloseste toata energia si gandirea pozitiva ca sa atinga obiectivul- Voi folosi toata autoritatea functiei pentru a merge spre anticipate. Asta e varianta corecta. Daca ai energie, credinta, mesaj si directie, oamenii te urmeaza.- Dupa ce voi castiga prezidentialele, urmatoarele alegeri nationale vor fi castigate de Alianta USR-PLUS.- Nu cred ca PSD mai merita vreo sansa. Pot coabita cu guverne care nu ma sustin 100%, dar in situatia particulara de acum, consider ca guvernarea trebuie sa plece si sunt optimist ca se va intampla prin motiune de cenzura. Daca acest guvern va ramane, eu voi continua sa lupt cu el pana la alegeri.- Tatal meu a muncit 14 ani in strainatate ca sa ne tina pe mine si fratii mei la scoala si facultate. Eu am fost dintre cei care asteptau telefonul de duminica dimineata. Si sunt sute de mii de familii in situatia asta.- USR e un partid transparent si care se maturizeaza intr-o viteza similara cu cerintele si asteptarile de la el. Cresterea accelerata presupune si sincope de maturizare. E un partid real din Romania reala.- E nevoie de o reforma constituti ...citeste mai departe despre " Dan Barna: Nu voi desemna niciodata o paiata profesionala premier, nu voi semna lucruri in care nu cred, cu suspendarea pe masa! Interviu video " pe Ziare.com