Dan Barna spune ca USR-PLUS nu va taia pensiile si salariile, cand va ajunge la guvernare. De ce vrea sa fie presedinte

Dan Barna a fost intrebat, luni, la Digi 24, ce parere are despre declaratia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, care a spus ca legea pensiilor se va pune in aplicare, dar este "o aventura frumoasa"."Termenul aventura e legat de termenul >, ori cei care ne conduc acum sunt aventurieri politic. Declaratiile acestea, incercarile de a fi simpatic sunt goale de continut. (...) Este o revolta in societate pe ideea ca pensia speciala este un lucru meritat. Nu este un lucru meritat, contributivitatea este un lucru meritat", a spus Barna.Presedintele USR a afirmat ca acordarea unor astfel de pensii "este o nedreptate majora" pentru celalalti cetateni, a caror revolta a catalogat-o drept "foarte indreptatita"."In momentul in care va veni guvernarea USR - PLUS nu se vor taia pensiile. Nu e vorba de a taia pensii si salarii. Romania nu este o tara saraca, este o tara in care se fura, licitatiile sunt trucate, munca nu e recunoscuta si in care pilele si combinatiile au blocat proiecte", a mai declarat Dan Barna.Acesta a spus ca problema de fond in Romania este "cultura de mica ciupeala".Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca prevederile legii pensiilor se vor aplica, "fara niciun fel de discutie", desi nu este un lucru usor. "Nu asumam o astfel de lege daca nu era sigur ca se poate si aplica. Numai ca este acest daca. Economia trebuie sa mearga", afirma Teodorovici."Tot ce spune legea pensiilor astazi se va aplica, fara niciun fel de discutie, nu este un lucru usor, ar parea la prima vedere imposibil de aplicat. Oamenii trebuie sa inteleaga, poate deveni o nebunie frumoasa daca ramanem mai departe la guvernare", a declarat Teodorovici, duminica seara, la Antena 3.De ce vrea sa fie presedinteBarna a mai spus ca a decis sa candideze la Presedintie pentru a incerca sa faca din Romania tara din care tinerii sa nu mai vrea sa plece. El sustine ca 50 la suta dintre absolventii de liceu isi vad viitorul in afara tarii, un indicator dureros care va face ca, in 20 - 30 de ani, sa fim o tara "vai de capul nostru". Barna sustine ca schimbarea nu poate veni de la aceeasi clasa politica.