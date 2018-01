Dan Barna, presedinte USR: Dancila este o optiune trista pentru Romania. Daca nu te implici, nu ai ce sa astepti!

Intr-un interviu pentru Ziare.com, Dan Barna a explicat de ce USR doreste alegeri anticipate si de ce ar refuza sa participe la guvernare. Totodata, a apreciat ca declansarea unei noi crize ar fi doar o chestiune de timp pentru ca Liviu Dragnea are un mandat personal, probleme cu justitia si orice subiect legat de Romania e marginal."Daca nu te implici, civic sau politic, nu ai ce sa astepti. Nu ai cum sa astepti ca dl Tariceanu sa devina un politician decent. (...) Protestele, pancartele, oricat de creative, papusile sunt binevenite, transmit un mesaj, dar daca vrei sa schimbi cu adevarat ceva in mod real trebuie sa te implici politic", a aratat Dan Barna.Interviul a fost realizat inainte ca presedintele Iohannis sa o desemneze pe Viorica Dancila pentru functia de premier.Ati fi dezamagit daca dl Iohannis i-ar incredinta mandatul Vioricai Dancila?Da. Ar fi o optiune trista pentru Romania. Este o degradare a propunerilor PSD. Intai am avut un presedinte de CJ care mai facuse ceva, apoi un deputat de care nu prea auzise multa lume si acum avem o doamna profesoara din Teleorman.E o vina sa fii din Teleorman, un handicap?Nu. Dar are o performanta profesionala in PE pe care nici domnia sa nu are argumente sa o afirme. Ceea ce am vazut anul acesta e ca orice premier care nu e Liviu Dragnea va sfarsi prin a intra in conflict cu Liviu Dragnea. E doar o chestiune de timp pana la urmatoarea criza.Are dna Dancila profilul necesar sa intre in conflict cu Liviu Drangea? O vedeti incercand sa "rupa lantul"?Orice profil ajunge sa intre in conflict cu Liviu Dragnea. Are un mandat personal, problemele cu Justitia, si orice subiect legat de Romania e marginal.Nu aveti o propunere proprie de premier, dar ati spus ca ati sustine un premier din afara coalitiei. De unde mai precis?Fie din zona tehnocrat-profesionala, fie din zona Opozitiei, in masura in care si-ar asuma cele 4 principii: fara penali in functii publice, anularea modificarilor la Legile Justitiei, revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, amendarea "revolutiei fiscale" care distruge compenenta activa si productiva a societatii.Ati fi gata sa preluati portofolii?Structura Parlamentului nu este in spiritul valorilor USR. Deci nu dorim sa intram la guvernare.Adica sa se... citeste mai departe despre " Dan Barna, presedinte USR: Dancila este o optiune trista pentru Romania. Daca nu te implici, nu ai ce sa astepti! Interviu " pe Ziare.com