Dan Barna: Putem intra la guvernare in orice moment

"Putem intra la guvernare in orice moment. Avem resurse, avem program, avem oameni competenti, dar este nevoie de o majoritate parlamentara care sa faca posibila reformele de care are nevoie Romania.Nu mai putem prosti la nesfarsit electoratul ca trebuie facute reforme, dar de fapt sa nu le faca nimeni altcineva. Consideram ca aceste reforme pot fi facute cu o majoritate parlamentara", a declarat Barna, joi, la Tulcea.In opinia lui, un acord politic in Parlament fara PSD nu este "o fata Morgana"."Vom sustine motiunea de cenzura si vom participa la discutii pentru a gasi cea mai buna solutie a unei guvernari care sa asigure perioada aceasta de interimat care sa ne duca la alegeri anticipate.Nu este reala si nu poate functiona ideea ca s-ar putea face reforme alaturi de oamenii care au fost langa Liviu Dragnea si PSD in cei trei ani care aproape ca ne-au scos din Europa. Si atunci va fi o perioada de tranzitie, un guvern, vom vedea in ce formula, prin care sa mergem spre alegeri anticipate.Dupa aceste alegeri, sa putem sa ne ne asumam o guvernare completa, consistenta, prin care chiar sa facem aceste reforme de care Romania are o fundamentala nevoie", a mai spus liderul USR.Cum readuci romanii in taraReferindu-se la masurile pe care le propune pentru atragerea in tara a romanilor care lucreaza in strainatate, el a amintit demararea proiectelor mari de infrastructura, care vor genera locuri de munca si dezvoltarea zonelor conexe, precum si reducerea impozitarii pe munca."Reducerea impozitarii pe munca va crea posibilitatea ca tinerii sa aiba sansa unor venituri mai mari in primii 4-5 ani de munca si atunci nu vor mai fi tentati sa plece in strainatate, putand obtine si aici venituri mai bune.Iar a treia masura este sustinerea antreprenorilor romani. Ei trebuie respectati. In momentul de fata, ei se simt doar fugariti si jumuliti de un stat care nu doreste decat sa le ia marginea, pentru a-si acoperi cheltuielile profund debalansate", a mentionat Dan Barna.In timpul discutiilor cu reprezentatii presei, liderul USR a amintit ca pana in prezent a strans 60.000 de semnaturi pentru candidatura la alegerile prezidentiale si a facut un apel la electorat pentru a sustine o schimbare in Romania.