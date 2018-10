Iata principalele declaratii ale lui Dan Barna:- La referendum a fost un vot pentru optiunea pro-europeana explicita.- In perioada urmatoare, USR va avea o initiativa privind parteneriatul civil ca sa inchidem aceasta fractura gratuita in societate.- Sper ca dupa acest referendum si PSD sa inteleaga ca Liviu Dragnea nu mai este o optiune nici macar pentru Romania pe care sperau ei sa o insele.- Dragnea incurca pentru ca totul a devenit despre pielea domniei sale si romanii nu mai cumpara povestea ca ar fi vorba despre ei.- Lista USR pentru europarlamentare va fi alcatuita in urma votului tuturor membrilor partidului in cadrul unor alegeri preliminare. In termeni de valori suntem liberali democrati, in zona "En Marche" - ALDE Europe.- USR va avea candidati la toate ciclurile electorale, inclusiv la prezidentiale. Este posibila o alianta cu partidul lui Dacian Ciolos.Citeste mai departe despre " Dan Barna: Romania trebuie sa iasa din blocaj. USR este gata sa intre la guvernare, cu cateva conditii Interviu " pe Ziare.com